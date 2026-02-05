Conform Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Prahova, „din cercetări a reieșit că, în cursul lunii ianuarie 2026, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi indus în eroare mai multe persoane vătămate prin metoda «pomana», determinându-le să predea bijuterii din aur, care ar fi fost înlocuite cu obiecte neautentice”.

Surse judiciare au precizat că cele două femei abordau persoane în vârstă, cu vârste cuprinse între 71 și 73 de ani, pe străzile din Ploiești.

Sub pretextul că oferă de pomană bijuterii sfințite „pentru regele Cioabă”, acestea le convingeau să renunțe la propriile bijuterii din aur, notează Radio România. Prejudiciul estimat în acest caz ajunge la aproximativ 14.000 de lei.

Cele două suspecte urmează să fie audiate la sediul poliției, iar în funcție de probatoriul administrat, se va decide dacă se vor aplica măsuri preventive. Acțiunea a fost sprijinită de Serviciul pentru Acțiuni Speciale Prahova, precum și de Jandarmii Grupării Mobile Ploiești. Cercetările continuă sub coordonarea parchetului competent.

