Potrivit sursei citate, controversa a pornit de la faptul că, în martie 2025, Consiliul Local Ploiești a hotărât ca viceprimarul Alexandru Săraru să fie înlocuitorul de drept al primarului, în caz de suspendare sau încetare a mandatului acestuia.

În ianuarie 2026, însă, primarul Mihai Polițeanu a emis o dispoziție prin care i-a delegat atribuțiile sale viceprimarului Zoia Staicu, membră PNL, pe durata concediului de odihnă.

Această decizie a generat un conflict, fiind contestată atât de Alexandru Săraru, cât și de Prefectura Prahova. Săraru, care între timp a rămas fără atribuții și fără sprijin politic din partea partidului AUR, a susținut că dispoziția contravine hotărârii Consiliului Local.

Prefectul Daniel Nicodim a explicat că „temeiul de drept invocat în dispoziție este art. 152 alin. 1 din OUG nr. 57/2019. Acesta nu este incident în speță, deoarece viceprimarul poate exercita TOATE atribuțiile primarului, ca înlocuitor de drept al acestuia, NUMAI în situațiile prevăzute de art. 163 din OUG 57/2019, și NUMAI dacă a fost, în prealabil, desemnat în acest sens de către Consiliul Local, efectuarea concediului de odihnă de către primar nefiind inclusă în aceste situații”.

Art. 152 din Ordonanța respectivă se referă la suspendarea președintelui României sau a prim-ministrului, în timp ce art. 163 reglementează situațiile în care mandatul primarului încetează din cauza demisiei, decesului sau incompatibilității.

Prefectura susține că redactarea dispoziției a fost eronată, deși primarul ar fi avut dreptul să delege atribuțiile pe durata concediului său.

În urma acestor neînțelegeri, Prefectura a depus o contestație la instanța de contencios administrativ, considerând că dispoziția nu respectă prevederile legale.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE