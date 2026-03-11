Derogare din SUA pentru repornirea Rafinăriei Petrotel

Bogdan Ivan a precizat miercuri, 11 martie, la Antena 3, că a solicitat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) reluarea activității rafinăriei Petrotel a grupului Lukoil.

„Vreau să vorbesc despre ceea ce am propus acolo (în CSAT n.r.), care ține de resortul Ministerului Energiei, anume să repornim rafinăria Petrotel, care asigură 21% din capacitatea de rafinare a țițeiului din țara noastră. Deja am vorbit cu cei din America. Am pregătit documentele oficiale și urmează să primim o derogare prin care vom putea să repornim această rafinărie. Automat asigurăm și mai multă lichiditate în piață”, a precizat ministrul Energiei.

El a precizat că decizia privind reoperaționalizarea va fi adoptată după ce autoritățile române vor primi confirmarea oficială din partea Statelor Unite. „Decizia va fi luată după ce primim confirmarea Americii pentru această derogare. Noi, astăzi, putem să aducem petrol din Azerbaidjan, din Kazahstan la prețuri foarte bune în baza acordurilor comercial pe care le avem cu aceste state. Acest lucru ne ține la un preț care nu ar trebui să mai crească în perioada următoare, dacă nu avem fluctuați pe piața internațională”, a adăugat acesta.

Creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului, discutată în CSAT

Printre punctele discutate în ședința CSAT de miercuri s-a numărat și creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului.

„Al doilea punct de pe ordinea de zi a vizat situația economică și consecințele economice ale războiului, creșterea prețurilor pe piața internațională a petrolului. Aici am avut o expunere a domnului ministru al energiei asupra situației generale și discuții – prim-ministrul, ministrul energiei, ministrul de finanțe – asupra diferitelor scenarii la care putem să ne așteptăm și care va fi reacția statului român în funcție de aceste scenarii”, a precizat Nicușor Dan, președintele României.

Șeful statului a mai subliniat că: „în ceea ce privește gazul, Guvernul a adoptat deja, începând cu 1 aprilie, o schemă de plafonare, de controlare a prețurilor, astfel încât populația și companiile să nu fie afectate”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE