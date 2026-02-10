Controverse privind ITP-ul troleibuzelor din Ploiești

Potrivit autorităților, troleibuzele circulau fără ITP încă din 2021, când au fost achiziționate pe fonduri europene în timpul mandatului primarului Adrian Dobre. Problema majoră constă în lipsa infrastructurii necesare pentru a verifica aceste vehicule.

Troleibuzele, cu autonomie zero, nu pot fi transportate la RAR sau la alte stații autorizate pentru inspecții tehnice, dar nici stația ITP din curtea TCE nu este dotată cu linii de curent electric pentru alimentarea lor.

Drept urmare, directorul de exploatare al TCE, Nicolae Alexandri, a justificat lipsa ITP-urilor susținând că troleibuzele „nu sunt autovehicule și nu necesită ITP”. Poliția Prahova a contrazis însă această afirmație, subliniind că troleibuzele sunt considerate autovehicule conform legii, iar lipsa ITP-ului reprezintă o încălcare clară.

În timpul acțiunii de marți, polițiștii au oprit trei troleibuze și au constatat că, pe lângă lipsa ITP-urilor, șoferii nu aveau asupra lor certificatele de înmatriculare în original, ci doar copii, o practică tolerată de conducerea TCE.

„Toți cei trei șoferi au fost amendați pentru lipsa ITP, iar pentru absența certificatelor originale au primit doar avertismente. Certificatele au fost retrase electronic, iar troleibuzele vor avea dreptul de circulație doar timp de 15 zile”, a declarat un reprezentant al Poliției Prahova.

Troleibuze retrase, soluții amânate

Conducerea TCE a decis să retragă întreaga flotă de troleibuze și să le înlocuiască temporar cu autobuze. Cu toate acestea, soluțiile pentru a aduce troleibuzele în legalitate rămân incerte.

„O să încercăm să facem ITP la noi în curte, dar nu reușim din lipsa infrastructurii. Este nevoie de investiții care nu se pot face peste noapte. Dacă ni s-a retras certificatul, vom merge la RAR, dar nici acolo nu există firele de curent necesare pentru verificare”, a explicat Nicolae Alexandri.

Între timp, rămâne neclar cine va plăti amenzile. Alexandri a subliniat că TCE a acoperit în trecut amenzile primite de șoferi din cauza problemelor tehnice ale vehiculelor și că, cel mai probabil, și de această dată, societatea va suporta costurile. El a adăugat că deplasarea troleibuzelor la București pentru verificări ar costa 7.000 de lei per vehicul, o sumă pe care TCE nu o are la dispoziție în prezent.

Problemele de infrastructură și lipsa fondurilor pentru modernizare ridică semne de întrebare asupra viitorului flotei de troleibuze din Ploiești. Momentan, autoritățile încearcă să găsească o soluție, însă nu există un termen clar pentru rezolvarea situației.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE