Ce spune ministrul Muncii despre vârsta de pensionare

În cadrul emisiunii Insider Politic, difuzată sâmbătă, la Prima TV, ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a fost întrebat dacă se mai vede muncind după vârsta de 65 de ani.

„Sper să mai activez doar în sectorul ONG ca voluntar. Nu sunt adeptul creşterii vârstei de pensionare. Nu cred că oamenii trebuie să lucreze până în ultimul moment”, consideră ministrul Muncii.

De asemenea, după părerea lui, oamenii au nevoie de timp pentru viaţă personală, pentru nepoţi, pentru odihnă.

„Eu cred că vârsta de pensionare nu trebuie să crească. Sigur că sunt oameni care vor să lucreze şi după 65, şi după 67. Sunt oameni care la 70 de ani vor să lucreze. N-am nicio problemă cu ei, nici legală, nici personală. Şi există şi posibilitatea ca astăzi să lucrezi până când vrei tu. Dar este o opţiune”, a spus Petre Florin Manole.

De asemenea, acesta a punctat faptul că știe oameni din medii mai sărace, care la vârsta de 60, 65, 67 de ani sunt epuizați.

„La fel de bine cunosc oameni, mai ales din medii mai sărace, care sunt deja epuizaţi la 60, 65, 67 de ani, şi care au nevoie realmente de cel puţin o pauză, dacă nu de un sfârşit al vieţii active şi al vieţii de muncă. Opţiunea trebuie să existe şi va exista întotdeauna. Cine vrea să muncească mai mult, are acest drept. Eu vreau să muncesc mai mult acum, şi nu după 65 – 70 de ani”, a spus Petre Florin Manole.

Ilie Bolojan, despre creșterea vârstei standard de pensionare

Miercuri, Ilie Bolojan a declarat în cadrul unei conferințe de presă că nu este timpul pentru creşterea vârstei standard de pensionare în România, ci e nevoie de eliminarea excepţiilor din toate domeniile, în condiţiile în care doar jumătate din românii cu vârste între 55 şi 64 de ani lucrează.

„E nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală. Una dintre probleme e că veniturile colectate la bugetul de stat nu sunt colectate decât de la oamenii care lucrează în România. Cu cât avem mai mulţi oameni care lucrează şi vor câştiga mai bine, cu atâta, fără să creştem impozite, vom avea o bază de impozitare mai mare şi putem asigura servicii de sănătate şi educaţie mai bune”, a spus Ilie Bolojan.

Acesta a punctat că trebuie luat un pachet de măsuri pentru a avea mai mulți oameni în economie.

„Suntem pe penulitmul loc în Europa la numărul de cetăţeni din populaţia activă implicaţi în economie. Între 55 şi 64 de ani, doar 53% din români lucrează. Ceilalţi au ieşit la pensie, prin diferite excepţii, sau nu lucrează, unii sunt plecaţi din ţară, dar nu sunt implicaţi direct în economie. Trebuie să luăm un pachet de măsuri ca să avem mai mulţi oameni în economie”, a spus Ilie Bolojan.



