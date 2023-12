În 2023, Klaus Iohannis a efectuat două turnee, unul în America Latină, în perioada 18-25 aprilie, în care a bifat trei țări: Brazilia, Chile şi Argentina – şi unul în Africa, unde a mers în: Kenya, Tanzania, Capul Verde şi Senegal, între 14 și 23 noiembrie. Președintele a fost însoțit în aceste turnee de soția sa, Carmen.

De asemenea, spune Administraţia Prezidenţială, șeful statului a făcut o serie de deplasări externe, respectiv în:

Azerbaidjan (2-3 februarie – vizită oficială şi participare la reuniunea ministerială a Consiliului Consultativ al Coridorului Sudic de Gaze)

Luxemburg (vizită oficială – 27 februarie),

Polonia (22 februarie – reuniunea B9)

Belgia (reuniuni ale Consiliului European – 9 februarie, 23-24 martie, 29-30 iunie, 26-27 octombrie, 14-15 decembrie, CELAC – 17-18 iulie, vizită oficială – 8 noiembrie, 13 decembrie – Summitul UE-Balcanii de Vest),

Emiratele Arabe Unite (18-21 martie – vizită oficială şi 2-4 decembrie – COP28),

Bulgaria (15 martie – vizită oficială),

Japonia (6-8 martie – vizită oficială),

Singapore (10 martie – vizită de stat),

Marea Britanie (5-6 mai – participare la ceremoniile dedicate încoronării Regelui Charles al III-a şi a Reginei Camilla),

Islanda (16-17 mai – Summitul Consiliului Europei),

Regatul Ţărilor de Jos (reuniune în format restrâns în pregătirea Summitului NATO),

Slovacia (6 iunie – Summitul B9),

Republica Moldova (Summitul Comunităţii Politice Europene),

Lituania (11-12 iulie – Summitul NATO),

Statele Unite (19-21 decembrie – Adunarea Generală a ONU),

Ungaria (11 octombrie – vizită oficială),

Portugalia (7-9 octombrie – vizită de stat),

Spania (5 octombrie – Summitul Comunităţii Politice Europene şi reuniunea informală a Consiliului European).

În total, cheltuielile aferente pentru cele 34 de deplasări externe ale lui Klaus Iohannis însumează 41.104.103 de lei, potrivit Administrației Prezidențiale.

Bilanțul costurilor este mai mult decât dublu față de anul 2022, când vizitele oficiale ale lui Iohannis au costat 16.604.678 de lei.

În acest an, s-a generat o dezbatere publică pe tema costurilor vizitelor în străinătate ale lui Iohannis. În timpul turneului din Africa, Libertatea a trimis special un reporter, în Capul Verde. Acesta l-a întrebat pe Iohannis de ce nu face publice cheltuielile cu deplasările.

„Faptul că am venit în Africa arată o nouă abordare a României față de continentul african. Avem o nouă strategie față de Africa și ca să-i dau greutate, am planificat acest turneu în Africa. Și chiar dacă nu s-a încheiat încă, suntem la a treia vizită de stat aici, în Capul Verde, pot să concluzionez deja și dacă vreți să fiu foarte concentrat: prin acest turneu am repus România pe radarul african. Cred că românii apreciază, fiindcă mulți cunosc relațiile pe care le-am avut și cred că mulți își dau seama de potențialul enorm pe care îl reprezintă o relație bună între România și statele africane, între Uniunea Europeană și Africa. Iar în ce privește cheltuielile, sigur că aceste lucruri vin cu niște cheltuieli, voi instrui serviciul presă să vă dea o informare conform legii”, a răspuns Iohannis reporterului Libertatea.

