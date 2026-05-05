Oana Gheorghiu, mesaj după ce Guvernul a fost demis: „Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina”

Mesajul transmis de Oana Gheorghiu

„Alături de Ilie Bolojan, am aprins, în sfârșit, lumina. Fiecare pas pe care l-am făcut în Guvern a fost în direcția unui stat cu adevărat responsabil în fața românilor: pentru decăpușarea companiilor publice, pentru eliminarea privilegiilor și a băieților deștepți, pentru pașii făcuți spre digitalizare și debirocratizare. Am primit zeci de mii de mesaje de susținere din partea voastră”, a transmis Oana Gheorghiu pe Facebook.

Oana Gheorghiu a mai transmis faptul că este recunoscătoare oamenilor pentru încrederea care i s-a oferit, aceasta dându-i curaj să nu renunțe la luptă.

„Vă sunt recunoscătoare pentru toată încrederea pe care mi-ați transmis-o. Ea mi-a dat curajul să nu renunț la această luptă. Am demonstrat că țara asta se poate guverna cu responsabilitate, în ciuda opoziției constante și a piedicilor puse în fața noastră de către politicienii puși pe prăduirea banului public”, a mai scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

De asemenea, aceasta a transmis că nu a urmărit să ocupe vreo funcție publică sau privată în niciun moment din cariera sa, astfel că a căutat mereu să facă bine.

„În niciun moment al carierei mele nu am urmărit să ocup vreo funcție publică sau privată. Am căutat mereu să fac bine pentru ceilalți, iar în Guvern am servit cu onoare și smerenie.

Indiferent ce rezervă viitorul, am aprins lumina și, alături de toți oamenii cinstiți din această țară, voi lupta cu toată încrederea nu doar ca această lumină să rămână aprinsă, ci și ca ea să lucească tot mai tare și tot mai tare. Acesta este doar începutul”, a conchis aceasta.

Guvernul Bolojan a fost demis

Cu 281 de voturi, Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe premierul Ilie Bolojan, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.

Miniștrii PSD s-au retras din Executiv în urmă cu două săptămâni, iar partidul lui Grindeanu a depus moțiunea alături de AUR, partidul lui George Simion.

Ilie Bolojan a devenit al șaptelea premier demis prin moțiune de cenzură, primul fiind Emil Boc în 2009. Pentru căderea Guvernului era nevoie de 233 de voturi în Parlament.



