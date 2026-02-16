Lucrări ample la infrastructura feroviară de lângă Craiova

Lucrările de reparație la viaductul Cârcea includ montarea de tabliere metalice, demontarea liniilor de contact, înlocuirea tronsoanelor de șină și eliminarea podurilor provizorii de pe firul I. În august 2018, pe acest viaduct a avut loc un accident feroviar grav, în urma căruia mai multe vagoane ale unui tren de marfă privat au deraiat, o parte din viaduct fiind distrusă.

După finalizarea lucrărilor, circulația feroviară între Banu Mărăcine și Malu Mare va fi reluată exclusiv pe firul II al liniei.

Lista trenurilor afectate

Conform CFR SA, numeroase trenuri vor fi fie anulate, fie înlocuite cu alte garnituri pe anumite secțiuni ale traseelor lor. Printre trenurile afectate se numără:

Trenul 72: Anulat între București Nord și Craiova în perioada 16.02.2026-01.03.2026, cu excepția zilelor de 19 și 20.02.2026. În locul acestuia, va circula trenul 12072 între București Nord și Leu Hm, cu transbordare auto între Leu Hm și Craiova.

Anulat între București Nord și Craiova în perioada 16.02.2026-01.03.2026, cu excepția zilelor de 19 și 20.02.2026. În locul acestuia, va circula trenul 12072 între București Nord și Leu Hm, cu transbordare auto între Leu Hm și Craiova. Trenul 1925: Anulat pe ruta București Nord – Craiova, înlocuit cu trenuri pe trasee alternative și transbordare auto între Craiova și Leu Hm.

Anulat pe ruta București Nord – Craiova, înlocuit cu trenuri pe trasee alternative și transbordare auto între Craiova și Leu Hm. Trenul 11611: Anulat pe segmentul Leu Hm – Craiova în perioada 16.02.2026 – 01.03.2026. Va circula pe distanța București Nord – Leu Hm, cu transbordare auto între Leu Hm și Craiova.

Pentru lista completă a trenurilor afectate și modificările aferente, pasagerii sunt rugați să consulte site-ul oficial al CFR Călători sau să contacteze operatorul feroviar.

Trenuri noi între București și Timișoara

Începând cu data de 1 martie 2026, CFR Călători introduce două perechi de trenuri InterRegio echipate cu vagoane Alstom Coradia între București Nord și Timișoara Nord. Acestea vor asigura legături rapide și directe între Capitală și vestul țării, pe un traseu de peste 670 km.

Programul de circulație:

IR 16099: Plecare la ora 10.35 din București Nord, sosire la 21.28 în Timișoara Nord, durata călătoriei fiind de 10 ore și 53 de minute. Trenul va opri în stații precum Craiova, Drobeta-Turnu Severin și Lugoj.

Plecare la ora 10.35 din București Nord, sosire la 21.28 în Timișoara Nord, durata călătoriei fiind de 10 ore și 53 de minute. Trenul va opri în stații precum Craiova, Drobeta-Turnu Severin și Lugoj. IR 16021: Plecare la ora 11.20 din București Nord, sosire la 23.12 în Timișoara Nord, cu un timp de parcurs de 11 ore și 52 de minute. Acesta va traversa Transilvania, oprind în stații importante precum Brașov, Sighișoara și Arad.

Pentru retur:

IR 16098: Pleacă la ora 06.14 din Timișoara Nord și ajunge la 17.11 în București Nord, după un parcurs de 10 ore și 57 de minute.

Pleacă la ora 06.14 din Timișoara Nord și ajunge la 17.11 în București Nord, după un parcurs de 10 ore și 57 de minute. IR 16023: Pleacă la ora 09.09 din Timișoara Nord și ajunge la 21.11 în București Nord, parcurgând 12 ore și 2 minute pe traseul prin Transilvania.

Aceste trenuri moderne vor include Clasa I, Clasa a II-a și locuri cu rezervare obligatorie, iar introducerea lor face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a transportului feroviar din România. CFR Călători așteaptă și recepția a patru noi rame Alstom Coradia, care vor intra în exploatare comercială până la 1 martie 2026.

