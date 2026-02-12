Incidentul reaprinde scandalul dintre administrația locală și reprezentanții clubului, care avertizaseră că eliminarea protecției perimetrale va pune în pericol echipamente de zeci de mii de euro.

Cronica unui jaf anunțat

Alarma a fost dată joi dimineață, când angajații au descoperit dezastrul. Potrivit consilierului local Roxana Iliescu, intrușii au forțat ușa de acces dinspre malul râului, au răscolit birourile, împrăștiind documentele clubului, și au sustras bunuri personale ale sportivilor (încălțăminte sport) și un aparat radio.

„La nici 3 săptămâni de când primarul a dat dispoziție să fie demolat gardul bazei de canotaj CSS, hoții au vandalizat ușa de intrare și au furat bunuri. Doamne ajută că nu au furat sau distrus bunuri de mai mare valoare! Da e ok, a redat Fritz acces liber tuturor timișorenilor în curtea canotorilor!”, a declarat ironic consilierul local, subliniind vulnerabilitatea în care se află acum baza sportivă.

Poliția Timiș a deschis un dosar penal pentru furt și efectuază cercetări pentru identificarea făptașilor.

Dominic Fritz: „O să urle agitatorii profesioniști”

Decizia de a elimina gardul a fost luată pe 26 ianuarie de primarul Dominic Fritz, care a prezentat acțiunea drept o victorie pentru spațiul public.

Edilul susținea atunci că recuperează 3.600 de metri pătrați de teren „îngrădit degeaba” și promitea că securitatea clubului nu va fi compromisă.

„O să urle agitatorii profesioniști, dar vestea e bună pentru oraș. Clubul sportiv care funcționează lângă nu e afectat de aceste lucrări. Din contră, un acces mai bun, mai multă lumină și curățenie fac bine tuturor”, declara primarul la momentul demolării, acuzându-i pe critici că apără interese particulare.

Directorul clubului: „Protecția era esențială”

În replică la entuziasmul edilului, Ioan Bîndariu, directorul CSS Bega, avertizase încă de luna trecută printr-o scrisoare deschisă asupra riscurilor iminente.

Acesta a explicat că baza, renovată în 2022 prin eforturi uriașe, adăpostește ambarcațiuni și echipamente performante foarte costisitoare.

„În prezent, sportivii beneficiază de un număr important de ambarcațiuni de canotaj, a căror valoare poate ajunge la zeci de mii de euro. Toate aceste eforturi ar fi însă practic inutile fără un element de protecție esențial”, preciza directorul înainte ca baza să cadă pradă hoților.

