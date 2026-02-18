La exact o lună de la intervenție, marți, 17 februarie, pacientul s-a prezentat la primul control post-externare, medicii confirmând o evoluție favorabilă.

Cursa contra cronometru din sala de operație

Drama pacientului a început pe 17 ianuarie, în urma unui accident casnic grav care a dus la secționarea totală a antebrațului drept.

Bărbatul a fost transportat de urgență la Clinica de Chirurgie Plastică – Casa Austria, având segmentul amputat păstrat în condiții optime de crioprezervare (gheață), detaliu crucial care a permis încercarea replantării.

Ceea ce a urmat a fost o desfășurare de forțe impresionantă. O echipă complexă, formată din chirurgi plasticieni, ortopezi, anesteziști și asistenți, a intrat într-o operație care a durat nu mai puțin de 10 ore și 30 de minute.

Reconstrucție sub microscop

Intervenția a fost una de o finețe extremă. Medicii au trebuit să fixeze oasele (radius și ulna), să refacă musculatura și tendoanele, dar partea cea mai delicată a fost microchirurgia:

Au fost realizate patru anastomoze vasculare (reconectarea unei artere și a trei vene) pentru a reda circulația sângelui;

Au fost reconectați nervii principali ai brațului (median, ulnar și radial).

Imediat după operație, semnele au fost încurajatoare: brațul și-a recăpătat culoarea și căldura, iar saturația de oxigen în degete a depășit 97%.

Recuperare și monitorizare

Lupta nu s-a încheiat însă în sala de operație. Pacientul a petrecut două săptămâni în Terapie Intensivă, sub o monitorizare strictă, pentru a preveni complicațiile letale sau pierderea membrului (tromboze, infecții, sindrom de reperfuzie).

Ulterior, în secția de Chirurgie Plastică, au început rapid procedurile de electrofiziokinetoterapie, esențiale pentru ca bărbatul să își poată folosi din nou mâna.

După patru săptămâni de spitalizare, pacientul a fost externat, iar controlul de marți, 17 februarie, a confirmat succesul efortului medicilor timișoreni.

