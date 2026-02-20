Ce prevede proiectul transformării Pădurii Verzi în parc

„Am găsit, prin acest acord, soluția legală care ne permite să intervenim pe tot amplasamentul proiectului nostru pentru Pădurea Verde. Legea fondului forestier nu permite ca anumite zone și linii parcelare să fie transferate către primărie, dar acordul ne dă cadrul pentru a transforma pădurea într-un loc sigur și plăcut pentru plimbări și recreere. Am făcut pașii necesari prin proiectul de hotărâre și așteptăm, totodată, ca Romsilva să semneze acordul. Investiția de amenajare a pădurii-parc va intra curând în comisia tehnică, pentru a avansa la aprobarea indicatorilor și la etapa de autorizare a lucrărilor”, a explicat viceprimarul Ruben Lațcău.

Transformarea Pădurii Verzi include trasee marcate, locuri de odihnă cu bănci și mese, leagăne, refugii și panouri informative. Vor fi amplasate căsuțe pentru păsări, pentru protejarea faunei locale. Materialele folosite vor fi prietenoase cu mediul, iar traseele vor fi monitorizate pentru siguranța vizitatorilor.

Primăria Timișoara va asigura finanțarea și implementarea lucrărilor, iar Romsilva, prin Direcția Silvică Timiș, va contribui cu expertiză tehnică și va gestiona intervențiile asupra arborilor conform normelor silvice.

Istoria proiectului și etapele viitoare

Despre reamenajarea Pădurii Verzi se discută încă din 2020, când Primăria Timișoara a început procesul de obținere a terenului de la guvern. În septembrie 2020, o hotărâre de guvern a aprobat transferul cu condiția ca amenajarea să fie finalizată în termen de cinci ani.

În 2022, Ministerul Mediului a oferit autorizarea pentru transformarea zonei, iar în 2023, proiectul a fost atribuit firmei Terra Rosa Proiect SRL, pentru suma de 140.000 de lei, aproximativ 28.500 de euro fără TVA.

Documentația tehnică, care trebuia finalizată în opt luni, a fost recent finalizată și urmează să fie analizată de Comisia Tehnico-Economică înainte de votul Consiliului Local. După aprobarea indicatorilor tehnico-economici, Primăria va demara procedurile de autorizare și achiziție publică pentru execuția lucrărilor.

Pădurea verde, principala destinație de recreere

Pădurea Verde, considerată „plămânul verde” al Timișoarei, se întinde pe aproximativ 724 de hectare în partea de nord-est a orașului. Zona este frecventată pentru plimbări, alergare, ciclism sau picnic, fiind una dintre principalele destinații de recreere în aer liber.

În trecut, suprafața pădurii era mult mai mare. În secolul al XVIII-lea, aceasta se întindea până aproape de Arad, având caracter de codru secular. Documentele istorice arată că pădurea era destinată vânătorii și rezervată nobilimii.

Defrișările masive din secolul al XIX-lea au redus semnificativ dimensiunea zonei, pentru a face loc terenurilor agricole și localității Dumbrăvița.

Caracteristici și intervenții istorice asupra Pădurii Verzi

Forma actuală a pădurii este rezultatul unor amenajări silvice realizate etapizat, prima având loc în 1860, urmată de intervenții în 1894, 1908 și 1947. Din 1970, tăierea arborilor a fost interzisă, determinând regenerarea naturală a vegetației.

Pădurea este traversată de Pârâul Behela, afluent al Canalului Bega, pe o distanță de 2,6 kilometri. Acesta alimentează lacul Dumbrăvița, zonă importantă pentru pescuit și agrement. În vecinătate se află Muzeul Satului Bănățean și Grădina Zoologică Timișoara, iar în interiorul pădurii există un monument dedicat partizanilor anticomuniști executați în 1949.

Proiectul de pădure-parc urmărește să ofere acces controlat și sigur vizitatorilor, fără a afecta destinația forestieră a terenului. Vor fi amenajate alei de maximum 2 metri lățime, piste pentru biciclete, toalete ecologice, zone de odihnă și construcții provizorii din lemn. Căsuțele pentru păsări vor contribui la protecția faunei locale.

Primăria și Romsilva vor colabora printr-un acord de asociere care permite intervenții legale pe suprafața pădurii, în condițiile în care legea fondului forestier limitează transferul integral al unor linii parcelare. Studiul de fezabilitate finalizat deschide drumul pentru autorizarea și demararea lucrărilor, cu un termen limită pentru finalizare, conform hotărârii de guvern.

Astfel, Pădurea Verde rămâne o resursă naturală valoroasă pentru Timișoara, cu un potențial crescut de a deveni un spațiu modern de recreere.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE