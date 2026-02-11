Lansarea acestui program național a fost anunțată miercuri de către unitatea medicală.

„Program național derulat în premieră la Spitalul Clinic C.F. Timișoara. Unitatea sanitară devine centru pentru pacienții cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă! Hemoglobinuria paroxistică nocturnă intră în categoria bolilor rare. Afecțiunea se manifestă prin distrugerea accelerată a globulelor roșii. Boala este asociată, cel mai adesea, cu tromboze și insuficiență medulară”, au transmis oficialii spitalului.

Această boală este foarte rară și, conform specialiștilor, subdiagnosticată în România. În multe cazuri, HPN este depistată tardiv, ceea ce limitează șansele pacienților de a beneficia de tratamente eficiente.

Dr. Aura Ioana Hanci, medic specialist hematolog la Spitalul Clinic C.F. Timișoara, explică de ce HPN-ul este greu de diagnosticat.

„HPN are simptome nespecifice. Vorbim despre anemii fără o cauză evidentă și de episoade trombotice neobișnuite. Practic, avem parametri hematologici care ies din limite, și aici mă refer la hemoglobină scăzută, modificarea valorii trombocitelor, leucocite mici, un deficit de fier major, adică o feritină serică scăzută, anemie hemolitică și tromboze apărute la vârste sub 45 de ani, în teritorii neobișnuite, în zone atipice, de exemplu la nivelul venelor abdominale sau cerebrale și afectarea măduvei osoase. De aceea, considerăm HPN-ul ca fiind o boală cu risc vital”, a subliniat dr. Aura Ioana Hanci.

Pe lângă simptomele hematologice, HPN mai poate provoca oboseală cronică, tahicardie, dispnee, dureri abdominale, spasme esofagiene sau hemoglobinurie, aceasta din urmă fiind vizibilă prin urina de culoare închisă, în special dimineața.

Începând din această lună, Spitalul Clinic C.F. Timișoara implementează Programul Național de depistare a HPN, parte a Programului Național de Tratament pentru Boli Rare.

Managerul unității, dr. Cosmin Gridan, subliniază importanța unui diagnostic precoce.

„Suntem printre puținele unități sanitare din țară în care se derulează un asemenea program, inclus în Programul Național de Tratament pentru Boli Rare. Recunoașterea precoce a afecțiunii și accesul rapid la tratament specific sunt extrem de importante. În lipsa acestora, prognosticul este rezervat. În perioada următoare, avem în vedere și alte programe naționale pe care să le implementăm în cadrul unității sanitare”, a spus dr. Cosmin Gridan.

Programul de diagnosticare a HPN presupune identificarea pacienților care prezintă un profil specific și testarea lor prin metode avansate.

Analizele sunt trimise către centre specializate, unde tehnica de citometrie în flux este folosită pentru a identifica absența anumitor proteine de pe suprafața celulelor sanguine, un marker specific al bolii.

În cadrul Spitalului Clinic CF Timișoara funcționează un Cabinet de Hematologie. Consultul este gratuit în baza trimiterii de la medicul de familie.

