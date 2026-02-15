A acționat ca la carte

Datorită experienței, salvatorul a reușit să gestioneze situația critică, oferindu-i victimei o șansă la viață, se arată într-o postare pe Facebook a ISU Timiș.

Aflat în zona de intersecție a pârtiilor, Dan-Ioan Hodoroga a observat momentul în care doi tineri s-au ciocnit violent. Evaluarea rapidă a arătat gravitate extremă: una dintre victime suferise leziuni ce o împiedicau să se miște, în timp ce a doua persoană își pierduse conștiența și prezenta o hemoragie masivă.

Constatând că tânărul este inconștient, Dan-Ioan Hodoroga și-a declinat imediat calitatea de paramedic și a solicitat intervenția de urgență a salvamontiștilor.

În intervalul critic până la sosirea acestora, el a preluat controlul situației: a aplicat manevrele de prim ajutor, a așezat victima în poziție laterală de siguranță pentru a-i elibera căile respiratorii și i-a monitorizat constant funcțiile vitale.

Meseria de salvator, un stil de viață

Victima și-a recăpătat conștiența la scurt timp, însă starea sa a rămas îngrijorătoare, acuzând dureri acute la nivelul capului și abdomenului, care s-au generalizat rapid. Dan-Ioan Hodoroga a rămas alături de tânăr, coordonându-se strâns cu echipajele de intervenție sosite la fața locului până la stabilizarea completă și transportul acestuia, pe targă, către ambulanță.

Meseria de salvator este un stil de viață pentru Dan-Ioan Hodoroga, nu doar un loc de muncă. Obișnuit cu adrenalina situațiilor-limită și definit de o condiție fizică excelentă, subofițerul afirmă că munca într-un birou nu l-ar fi împlinit profesional; vocația sa rămâne acțiunea și sprijinul oferit celor aflați în pericol.

