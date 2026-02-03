Shopping City Mall Timișoara a debutat în noiembrie 2015 prin deschiderea hipermarketului Carrefour, urmat de 25 de retaileri renumiți, printre care Media Galaxy, Noriel, Kendra, Pepco și SensiBlu. În momentul inaugurării complete, centrul comercial găzduia branduri importante precum Zara, Bershka, Pull&Bear, H&M, C&A, New Yorker, Adidas, Pandora, Sephora și Starbucks, dar și cel mai mare cinematograf din afara Bucureștiului.

Conform surselor din piață, spațiul ocupat anterior de Zara ar putea fi preluat de retailerul Half Price. Între timp, în București, Zara a lansat un magazin flagship în Sun Plaza, în noiembrie 2025, cu un concept inovator care atrage atenția cumpărătorilor.

Inditex, care operează aproximativ 145 de magazine în România, a raportat în 2024 un profit brut record de peste 100 de milioane de euro. Acesta reprezintă o creștere de 12% față de 2023 și de 56% comparativ cu 2021, când pandemia afecta încă programul magazinelor fizice.

Gigantul spaniol și-a început activitatea în România în 2004, prin franciză, cu un magazin Zara și unul Pull&Bear în Plaza România. În 2007, Inditex a intrat direct pe piață și a accelerat expansiunea, consolidându-și poziția ca lider în retailul local.

