Șoferul TIR-ului ar fi pierdut controlul volanului

Accidentul a avut loc după ce un bărbat de 55 de ani, din județul Covasna, care conducea un ansamblu auto încărcat cu băuturi energizante, ar fi pierdut controlul direcției de mers.

„Din primele verificări efectuate la faţa locului, s-a stabilit că un bărbat, în vârstă de 55 de ani, din judeţul Covasna, în timp ce conducea un ansamblu auto încărcat cu băuturi energizante, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, răsturnându-se peste un autoturism parcat în afara părţii carosabile”, a transmis IPJ Vâlcea.

Nu au fost persoane rănite

În urma accidentului nu au fost înregistrate victime, ci doar pagube materiale. Șoferul TIR-ului a fost testat cu aparatul alcooltest, iar rezultatul a fost negativ. Circulația în zona accidentului a fost blocată temporar, pentru ca echipajele specializate să poată interveni și să degajeze carosabilul.

Autoritățile au recomandat șoferilor să folosească ruta alternativă DJ 703L – Râmnicu Vâlcea – Dăești – Călimănești, să respecte indicațiile agenților aflați în teren și să circule cu prudență sporită.

