Se pare că micuțul a fost victima unei bătăi crunte care i-a fost fatală, transformând locuința familiei în scena unei drame înfiorătoare. Tragedia s-a petrecut în satul Turda, comuna Mihai Bravu, județul Tulcea.

Cazul este tratat ca o moarte suspectă din două motive majore. În primul rând, părinții au alertat autoritățile la mai bine de 24 de ore de la decesul copilului, justificând întârzierea prin faptul că au intrat în panică și nu au știut cum să reacționeze.

În al doilea rând, suspiciunile au fost întărite de urmele de violență descoperite pe corpul micuțului, detaliu confirmat oficial de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Surse din cadrul anchetei iau în calcul un scenariu înfiorător: copilul ar fi fost omorât în bătaie de concubinul mamei sale.

Martorii susțin că bărbatul era cunoscut pentru un comportament agresiv și obișnuia să își lovească fiul pe fondul consumului de alcool sau al acceselor de furie.

În prezent, ambii părinți sunt audiați, însă cauza exactă a decesului va fi stabilită cu certitudine abia după finalizarea necropsiei.

