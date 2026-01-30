Tratament psihiatric și daune morale

Astfel, cei 3 au de executat pedepsele pronunțate în iulie 2025, în primă instanţă: 28 de ani şi 4 luni de închisoare pentru mamă, precum şi 18 ani şi 8 luni de închisoare pentru unchiul şi mătuşa victimei, acuzați de complicitate la omor calificat.

Conform Tribunalului Galați, femeia a fost acuzată că şi-a ucis fiica în bătaie şi torturat-o, dar pentru și pentru că îşi bătea şi celelalte 2 fetiţe. Acestea sunt în viaţă și se află în grija statului. Sentința o obigă pe mamă și la tratament psihiatric, dar și la plata de daune morale, alături de fratele și cumnata sa, de 300.000 lei, surorilor victimei.

Pe trupul fetiței ucise, anchetatorii au descoperit numeroase vânătăi, răni, urme de comprimare, dar și arsuri. Se pare că aceasta ar fi fost bătută încontinuu câteva zile până când a murit.

Bătută crunt de propria mamă

O fetiță de 9 ani din Galaţi a murit pe 31 ianuarie 2024, la scurt timp după ce s-a trezit din somn, informează publicaţia locală Viaţa Liberă. Fetiţa avea urme de violenţă pe trup, iar mama minorei este principala suspectă în acest caz.

Unchiul fetiței a sunat la 112, după ce minora de 9 ani a leşinat, la scurt timp după ce s-a trezit din somn. Un echipaj SMURD a sosit la fața locului, însă nu a putut să o resusciteze.

Polițiștii sosiți la fața locului au constatat că fetița prezenta semne clare de violență pe tot corpul și au dispus transportarea cadavrului la Serviciul de Medicină Legală, pentru efectuarea necropsiei.

Presa locală scrie că mama fetiţei, în vârstă de 30 de ani, cu posibile probleme psihice, ar fi bătut-o frecvent pe copilă. Celelalte două fiice ale femeii, o fetiță de 5 ani și una de 7 ani, au ajuns în custodia statului.

Femeia din Cluj care și-a ucis în bătaie copilul, condamnată la 23 de ani de închisoare

Și femeia din Cluj care și-a ucis în bătaie băiețelul de 9 ani, în 2019, și-a aflat sentința, scrie CluJust. Luca a fost găsit mort, pe 6 iulie, iar necropsia a arătat că decesul micuțului a survenit ca urmare a loviturilor primite.

Trupul micuțului era plin de vânătăi, cauzate de mama lui și de fratele cel mare, la îndemnul mamei. Sonia Maria Alb, l-a bătut până l-a lăsat fără suflare pe Luca, în apartamentul din cartierul Mărăști, Cluj, unde locuiau, și l-a pus și pe fiul cel mare să-și chinuie fratele, călcându-l cu crampoanele.

După descoperirea șocantului caz, medicii l-au examinat și pe fratele geamăn al lui Luca și au descoperit că și el este victima violenței mamei sale.

Magistrații au găsit-o vinovată pe Sonia Alb de violență în familie sub forma omorului calificat și a lovirii aplicate minorului. Sentința mai arată că femeia era conștientă când l-a lovit cu bestialitate pe copil și în deplinătatea facultăților mintale.















