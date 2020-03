De Paul Tecuceanu,

După ce au strâns bani ca să-și cumpere materiale de protecție, medicii secției ATI a Spitalului Municipal din Timișoara susțin că pot avea de suferit „de pe urma iresponsabilității oamenilor care ne conduc din birouri”.

„Situația de aici începe să fie disperată, fiindcă am intrat în război cu mâinile goale! Acum aproximativ două săptămâni, când OMS a declarat pandemie, noi, cei din echipa ATI, am început sa ne pregătim, atât cât am putut.

Am strâns bani de la tot colectivul de medici ATI, am cumpărat combinezoane impermeabile de unică folosință (concepute pentru zugravi), cizme, bonete, mii de șorțuri impermeabile, viziere, măști de protecție împotriva toxicelor. Din păcate, nu am reușit să achiziționăm măști cu protecție pentru procedurile aerosolizante ale pacienților suspecți / confirmați COVID-19”, se arată într-o scrisoare deschisă semnată de către medicii bănățeni.

Li s-a spus că nu vor trata bolnavi de coronavirus