Ce este structura dublu-cerc rară, descoperită recent în univers

O structură neobișnuită, sub forma unui dublu-cerc, a fost observată în spațiu cu ajutorul unor cetățeni pasionați de știință. Această anomalie cerească, captată de un radiotelescop, este un cerc radio ciudat, unul dintre cele mai rare și misterioase obiecte din univers, potrivit unui studiu publicat recent în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Cercurile radio ciudate, cunoscute și sub numele de ORC-uri, sunt structuri uriașe care pot cuprinde galaxii întregi în centrul lor. Ele se întind pe sute de mii de ani-lumină, fiind de 10-20 de ori mai mari decât galaxia noastră, Calea Lactee. Cu toate acestea, sunt extrem de slabe și de obicei detectabile doar prin lumină radio.

Numele primit de structura neobișnuită, descoperită în univers

Noul cerc radio ciudat descoperit, numit RAD J131346.9+500320, este cel mai îndepărtat cunoscut până acum, fiind situat la 7,5 miliarde de ani-lumină de Pământ. Este și primul descoperit de cetățeni pasionați de știință și doar al doilea ORC (n.r. odd radio circle) care are două inele.

„ORC-urile sunt printre cele mai bizare și frumoase structuri cosmice pe care le-am văzut vreodată – și ar putea conține indicii vitale despre modul în care galaxiile și găurile negre evoluează împreună”, a explicat Dr. Ananda Hota, autorul principal al studiului.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

Când au fost descoperite prima dată cercurile radio

Cercurile radio ciudate au fost descoperite pentru prima dată în urmă cu aproximativ șase ani, dar structurile rămân în mare parte enigmatice. Descoperirea recentă a fost făcută cu ajutorul datelor de la Telescopul Low Frequency Array (LOFAR), cel mai mare și mai sensibil radiotelescop care operează la frecvențe joase.

Participanții la proiectul RAD@home, o comunitate online deschisă oricui are cunoștințe de bază în știință, au fost cei care au identificat structura neobișnuită cu două inele. Acest lucru marchează primul ORC identificat folosind LOFAR.

„Această lucrare arată cum astronomii profesioniști și cetățenii pasionați de știință pot împinge împreună limitele descoperirii științifice”, a explicat Dr. Ananda Hota.

Teorii despre apariția structurilor „odd radio circle”

Astronomii au propus mai multe teorii pentru a explica originea ORC-urilor. Potrivit lui Dr. Hota, exploziile majore din galaxia centrală ar putea fi principala sursă.

„Sugerăm că un eveniment exploziv major a avut loc în galaxia centrală. Unda de șoc sau de explozie rezultată ar fi putut re-energiza nori antici de plasmă magnetizată, făcându-i să strălucească din nou ca inele radio”, a spus aceasta, potrivit sursei citate mai sus.

Echipa de cercetare crede că norii de plasmă au fost creați inițial de jeturi de material eliberate de gaura neagră supermasivă a galaxiei. O nouă undă de șoc a iluminat practic „fumul” lăsat în urmă de activitatea trecută a galaxiei.

Echipa de cetățeni pasionați de știință a observat și alte două cercuri radio ciudate în două galaxii diferite. Unul dintre acestea se află la capătul unui jet puternic cu o curbură ascuțită, rezultând într-un inel radio de aproximativ 100.000 de ani-lumină lățime.

Recent, cercetătorii au fost luați prin surprindere de un semnal misterios din spațiu și susțin inclusiv că au descoperit un univers paralel.

Cum influențează noua descoperire cercetările despre univers

Descoperirea celui mai îndepărtat cerc radio ciudat de până acum permite cercetătorilor să privească efectiv înapoi în timp. Echipa crede că acest fenomen ar putea servi ca o modalitate de a înregistra și păstra evenimente violente antice care au modelat galaxiile în urmă cu miliarde de ani.

Lumina de la cercul radio a călătorit timp de 7,5 miliarde de ani pentru a ajunge pe Pământ și ar putea oferi informații despre rolurile pe care ORC-urile le joacă în evoluția galaxiilor pe diferite scale de timp.

„Studiindu-le în diferite perioade cosmice, putem începe să dezvăluim modul în care astfel de erupții energetice influențează gazul înconjurător și declanșează sau suprimă formarea stelelor”, a explicat Hota.

Multe întrebări rămân fără răspuns în ceea ce privește cercurile radio ciudate. De exemplu, de ce astronomii le văd doar la dimensiuni atât de mari? Hota și colegul său, Dr. Pratik Dabhade, vor să știe dacă cercurile se extind din bule mai mici care sunt nedetectabile. Pentru a răspunde la aceste întrebări, va fi nevoie de ajutorul cetățenilor pasionați de știință și de telescoape de nouă generație, cum ar fi Square Kilometre Array (SKA) din Africa de Sud și Australia.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE