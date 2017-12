Structura examenului de Bacalaureat și perioada de susținere a acestuia trebuie regândite. Asta consideră ministrul Educației, Liviu Pop, care este de părere că și consilierea şi orientarea şcolară trebuie îmbunătăţite.

Liviu Pop a prezentat, într-o postare pe Facebook, o statistică referitoare la absolvenţii de liceu şi a celor care au promovat examenul de Bacalaureat.

„Datele statistice indică următoarele: În anul şcolar 2014-2015 am avut 191.447 absolvenţi ai învăţământului liceal; dintre aceştia 154.420 (80.66% dintre ei) s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar 110.742 (57.84%) au promovat acest examen. În anul şcolar 2015-2016 am avut 151.504 absolvenţi ai învăţământului liceal; dintre aceştia 122.306 (80.73% dintre ei) s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar 89.852 (59.31%) au promovat acest examen. În anul şcolar 2016-2017 am avut 152.526 absolvenţi ai învăţământului liceal; dintre aceştia 122.990 (80.64%dintre ei) s-au prezentat la examenul de bacalaureat, iar 94.384 (61.88%) au promovat”, potrivit ministrului Educaţiei.