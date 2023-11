Un struț a produs haos pe o autostradă din China. Polițiștii s-au chinuit să-l prindă, un agent a căzut de pe motocicletă | VIDEO

Polițiștii rutieri pe motociclete au încercat să intercepteze struțul și să-l escorteze în afara drumului.

După ce a alergat în jur de 20 kilometri însoțit de agenți, struțul a fost capturat cu ajutorul lucrătorilor locali pentru protecția animalelor.

A zoo in Zhengzhou, China’s central Henan province, apologized after an escaped ostrich ran wildly on a highway yesterday during the morning rush hour, causing traffic police to chase it for 20 km. The bird was finally chilled and sent back to the zoo safely. pic.twitter.com/6NmBtn8wve