Un tânăr de 26 de ani a câștigat alegerile, reușind să detroneze un edil PNL de pe scaunul pe care l-a ocupat timp de peste 20 de ani

Comuna Cenad are, conform recensământului din 2011, puțin peste 4.000 de locuitori. Acolo s-a născut Carol Telbisz, fost primar al Timișoarei, cel care a pus bazele sistemului de canalizare din Timișoara.

Numai că la Cenad dezvoltarea s-a oprit, spune tânărul ales primar, pentru că nu există nici măcar iluminat public pe toate străzile. Iar mai bine de jumătate din drumuri au nevoie de asfalt.

Asta l-a determinat pe tânărul Andrei-Codruț Tița să se înscrie în USR și să candideze pentru fotoliul de primar. A fost ales de colegii lui din USR-PLUS cel mai potrivit candidat în toamna anului trecut, când numai ce împlinise 25 de ani.

Andrei Tița, candidatul USR-PLUS

E la a doua facultate

Noul primar, poate chiar cel mai tânăr din țară, pentru că în 12 septembrie a împlinit 26 de ani, spune că i-a plăcut de mic munca. Este absolvent de Drept și Științe Administrative, a făcut un master în Contencios administrativ și fiscal, iar anul viitor va absolvi și agricultura la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului.

Eu lucrez de mult terenul arabil al bunicilor mei și, din pasiune pentru agricultură, am ales să mă înscriu și la facultate, cine știe ce șanse se vor ivi cu agricultura în viitor. Am terminat și Dreptul, și am un master în Contencios administrativ, m-am specializat în administrație publică. De mic copil mi-a plăcut să lucrez, cred că pe la 17 ani am început să fiu mai responsabil cu ce se întâmplă, să îmi asum, de exemplu, ce culturi să folosim anul viitor. Andrei Tița a povestit pentru Libertatea:

Andrei Tița a făcut de toate, a condus și tractorul, a arat, a semănat. Și-a ajutat și tatăl și mama în afacerile pe care le au, iar anul trecut, în vară, s-a angajat la Primăria Comloșu Mare, localitate aflată la 35 de kilometri de Cenad.

“Pot să spun că în agricultură a fost primul meu job. Am fost și pe tractor, pentru că nu avem angajați, am mers și am făcut de toate, de la arat la semănat, l-am ajutat pe tatăl meu cu firma lui de înmatriculări mașini, iar pe mama, la biroul pe care îl are de vânzare viniete. Am fost foarte implicat, în timpul săptămânii eram la facultate, iar în weekend veneam acasă, chiar de vineri. Lucrez din iulie 2019 la Primăria Comloșu Mare, la Achiziții Publice, unde pot să spun că am învățat foarte multe despre administrație”, ne-a mai spus tânărul primar.

Lucrează de mai bine de un an în administrație

Andrei Tița (USR) a lucrat la Primăria Comloșu Mare cu un primar PSD. S-a ocupat în special de achizițiile directe și spune că șeful lui a fost mereu corect și nu l-a atacat, chiar dacă știa că merge la alegeri din partea altui partid.

În USR s-a înscris anul trecut, în toamnă, iar din septembrie a decis să se implice mai mult. A fost desemnat în 2020 candidatul pentru Primăria Cenad.

Mi-a plăcut că este un partid cu oameni noi și m-am regăsit. Părinții mei mi-au spus de la bun început că speră că sunt conștient de ce se va întâmpla, eu mi-am spus că nu am nimic de pierdut. Acum, când știu că am reușit, privesc lucrurile altfel. Cred că faptul că oamenii m-au ales m-a maturizat, ca și cum aș fi făcut încă o facultate. Am o responsabilitate foarte uriașă. Andrei Tița:

Tânărul primar a mai povestit că s-a implicat pentru că a văzut că “Cenadul a stat pe loc destul de mult timp”.

“Mă încurajau mulți oameni, am simțit că este momentul să mă implic, să ajungem la alte standarde, cum au ajuns vecinii noștri din Ungaria. Suntem prima comună la intrarea în România. Noi nu avem iluminat public, mai bine de jumătate de drumuri trebuie asfaltate, locuri de joacă pentru copii nu există, cămin cultural nu există”, a mai spus Andrei Țița.

Totul a început cu un târg de Crăciun

Ideea de a se implica i-a venit anul trecut, în noiembrie, când a organizat un târg de Crăciun în scop caritabil.

“Am făcut mobilizare pe Facebook și am avut un succes foarte mare, acolo am observat că oamenii au încredere în mine. Am făcut prăjituri, miere, oamenii au venit cu donații să ajutăm familiile nevoiașe. Am stat trei zile, pe vreme rea, nu am cerut mulți bani, oamenii au dat cât au vrut. Am ajuns să strângem o sumă foarte importantă, nu am crezut că vom aduna atâția bani. Am ajuns la foarte multe familii nevoiașe, oamenii au răspuns frumos la tot ce am făcut”, ne-a mai spus noul primar din Cenad.

Număr dublu de voturi

Andrei Tița a adunat 751 de voturi, în timp ce contracandidatul său principal, longevivul primar PNL Nicolae Crăciun, a obținut 374 de voturi. 1.539 de alegători și-au exprimat opțiunea electorală în Cenad, dintr-un total de 3.876 de persoane înscrise pe listele electorale. Nicolae Crăciun era primar din anul 2000 în Cenad, adică de 20 de ani, când a fost ales pe listele PNL. USR are și șase mandate de consilieri locali din 13.

Județul Timiș a mai înregistrat o premieră, atunci când locuitorii din Dudeștii Noi l-au ales pe Alin Nica (PNL) primar la doar 23 de ani. Nica a câștigat acum alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Timiș.

