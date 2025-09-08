ANOSR se opune deciziilor care „afectează tot sistemul de învățământ și îngrădesc drepturile tuturor beneficiarilor direcți ai educației”. Studenții vor fi prezenți în fața Guvernului României, cerând retragerea măsurilor restrictive.

Dacă revendicările nu vor fi satisfăcute, ANOSR amenință cu proteste ample în toate centrele universitare începând cu 1 octombrie. Sergiu Covaci, președintele ANOSR, a confirmat pentru Cluj24 planurile de mobilizare:

„E clar că ceva vom face, încă nu știm exact dacă vor fi începuturile de an universitar, dacă vor fi săptămânile de cazare, dar cu siguranță să se știe că în perioada respectivă 100% se va face ceva.”

Covaci a menționat că acțiunile ar putea începe în jurul datei de 29 septembrie, în funcție de confirmările din teritoriu.

Principalele revendicări ale ANOSR includ:

Alocarea burselor pe 12 luni

Creșterea procentului pentru calculul fondului de burse

Acordarea de burse și studenților cu taxă

Anularea restricțiilor la transportul feroviar

Organizația studenților transmite un mesaj ferm autorităților: „Transmitem așadar, având mai puțin de 30 de zile până la începerea anului universitar și deja cu școlile deschise, un mesaj ferm Guvernului României: lucrurile nu pot rămâne așa, educația nu se poate face așa, anul universitar nu va începe așa”.

Situația din educație rămâne tensionată, iar protestele anunțate de studenți vin să completeze seria de manifestații ale profesorilor și elevilor. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor răspunde solicitărilor și vor retrage măsurile contestate înainte de începerea noului an universitar.

Prima zi de școală a fost marcată de profesori în stradă. Mii de cadre didactice s-au aflat pe 8 septembrie 2025 în Piața Victoriei, fiind revoltați de prevederile din Legea 141/2025, cunoscută drept „Legea Bolojan”.

