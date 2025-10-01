„Studenţii au protestat împotriva măsurilor de austeritate impuse în educaţie în ultimul an: limitarea utilizării reducerii de 90% la transportului feroviar intern doar pe ruta domiciliu – centru universitar, reducerea fondului de burse cu peste 40%, eliminarea dreptului studenţilor înmatriculaţi pe locuri cu taxă de a putea beneficia de burse şi limitarea acordării burselor doar pe perioada de desfăşurare a activităţii didactice, toate aceste tăieri afectând negativ parcursul universitar al studenţilor. Protestele nu se vor opri până când nu vom vedea măsuri concrete în corectarea deciziilor adoptate şi respectarea drepturilor studenţilor”, au transmis reprezentanţii ANOSR.

Ei au adăugat că sunt nemulțumiți încă de ordonanţa „trenuleţ”, O.U.G. 156/2024, prin care s-a decis limitarea dreptului studenților de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele.

De asemenea, ANOSR a criticat programul de guvernare prin care fondul de burse și protecție socială a fost redus, ceea ce va duce la scăderea cu aproximativ 44.000 a numărului de beneficiari în noul an universitar.

Studenții au cerut să fie primiți în audiență de premierul Bolojan: „Totodată, am înaintat astăzi, 1.10.2025, o solicitare de audienţă prim-ministrului României, domnului Ilie Bolojan, cu speranţa că de această dată va răspunde afirmativ invitaţiei de a discuta despre problemele studenţilor afectaţi de măsurile O.U.G. 156/2024 şi Legii nr. 141/2025”.

