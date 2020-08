Creșterea relativă a deceselor în perioada de început a pandemiei de coronavirus, a fost, de fapt, substanțial mai mare decât în perioada de vârf a pandemiei din 1918, arată studiul publicat joi de JAMA Network Open, jurnalul medical lunar cu acces deschis publicat de Asociația Medicală Americană, potrivit CNN.

„Ideea principală este că atunci când comparăm ce s-a întâmplat, descoperim amploarea schimbării în numărul de decese și cât de asemănătoare sunt aceste două pandemii”, a spus coautorul studiului, Dr. Jeremy Faust, medic de urgență la Brigham and Womens Hospital și un instructor la Harvard Medical School.

De fapt, dacă vă gândiți la asta, Covid-19 reprezintă un șoc mai mare pentru sistemul nostru medical de astăzi pentru că, de obicei, avem o rată a deceselor mai mică decât am avut-o în 1918. Deci Covid-19 este o abatare mai mare de la norme pentru noi decât a fost gripa din 1918. Dr. Jeremy Faust:

Faust a mai spus că, comparând primele două luni ale pandemiei de coronavirus din New York cu cele mai grave două luni ale pandemiei din același oraș, în urmă cu 100 de ani, perioada Covid-19 a avut cu 70% mai multe decese pe cap de locuitor.

„Cine știe ce s-ar întâmpla dacă nu am avea aparatură modernă și nu am putea trata infecțiile secundare cu antibiotice sau nu am pune oamenii pe ventilatoare sau am avea oxigen”, a mai spus Faust.

Dacă comparăm virușii unu lângă celălalt, fără toate ‘clopotele și fluierele’ medicale pe care le avem astăzi, aș spune că Covid-19 este mai rău. Coautorul studiului realizat de JAMA Network Open:

Se estimează că gripa din 1918 a infectat o treime din populația lumii și a provocat aproximativ 50 de milioane de decese între 1918 și aprilie 1920. La fel ca actuala pandemie, gripa spaniolă a afectat mai multe comunități decât altele.

Studiul realizat de JAMA Network Open doar datele specifice orașului New York. Nu poate fi folosit pentru a caracteriza amploarea pandemiei de COVID-19 în alte orașe sau la nivel global.

Faust a mai adăugat că își dorește ca oamenii să înțeleagă din acest studiu cât de serioasă este pandemia de coronavirus.

