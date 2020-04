De Ana Maria Marinescu,

Dr. Anthony Fauci, imunologul care conduce Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase din SUA, a anunțat miercuri, 29 aprilie, că un nou studiu arată că remdesivirul are efect împotriva noului coronavirus.

Cercetarea a fost făcută diferit: o parte dintre bolnavi au primit remdesivir, o parte, placebo (în studiul ale cărui rezultate au fost anunțate pe 10 aprilie nu a existat un grup de control căruia să-i fi fost administrat placebo).

Rezultatele arată clar că remdesivirul funcționează. Diferențele dintre grupuri sunt semnificative, bolnavii care au primit medicamentul s-au recuperat mult mai repede. Dr. Anthony Fauci:

Timpul de însănătoșire s-a scurtat cu 11-15 zile, iar asta este, crede dr. Fauci, “o dovadă că medicamentul blochează replicarea virală”.

Studiul prezentat de dr. Fauci face parte dintr-o cercetare mai amplă. Este stadiul preliminar al acesteia și a fost efectuat pe 1.090 de pacienți cu COVID din spitale de pe tot globul.

În mod normal, dr. Fauci spune că n-ar fi dezvăluit rezultatele în acest stadiu, însă "atunci când avem rezultate atât de clare, consider că avem o obligație etică să anunțăm acest lucru. În primul rând, pentru ca bolnavii din grupul de control, care au primit placebo, să poată beneficia de tratamentul care i-ar putea vindeca".

The US Food and Drug Administration, instituția care autorizează orice tratament în Statele Unite, nu și-a dat încă aprobarea pentru utilizarea remdesivir împotriva COVID-19, însă sunt semnale, scrie New York Times, că procesul de atestare va fi grăbit și că poate fi o chestiune de ore până la eliberarea lui.

FDA a declarat pentru CNN că e în discuții cu Gilead Sciences, compania care deține patentul remdesivir, pentru ca tratamentul să ajungă cât mai repede la cât mai mulți bolnavi de COVID.

Organizația Mondială a Sănătății rămâne însă sceptică.

Nu poți decide că un medicament e bun împotriva unei boli bazându-te pe un singur studiu. E nevoie de coroborarea datelor din mai multe cercetări pentru a-i determina eficiența. Dr. Mike Ryan, Organizația Mondială a Sănătății:

