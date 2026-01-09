Sancționat în ianuarie anul trecut pentru că efectua transporturi clandestine de petrol, Olina face parte din „flota fantomă” care ajută Rusia, Iranul și Venezuela să ocolească sancțiunile internaționale. În momentul capturării, Olina naviga sub pavilionul Timorului de Est.

Conform informațiilor colectate de partea americană, nava transporta de regulă petrol și produse petroliere din porturi rusești de la Marea Baltică și Marea Neagră către China, India și Turcia.

Petrolierul Olina a fost confiscat „în această dimineață” în „apele internaționale ale Mării Caraibilor” după ce „părăsise Venezuela în încercarea de a se sustrage forțelor americane”, a transmis secretarul american pentru securitate internă, Kristi Noem.

The worlds criminals are on notice.



Early this morning, the @USCG executed a boarding and seizure of the Motor Tanker Olina in international waters east of the Caribbean Sea. As another „ghost fleet” tanker ship suspected of carrying embargoed oil, this vessel had departed… pic.twitter.com/vvS3u3nrvl — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) January 9, 2026

The Moscow Times scrie că Olina a plecat din Venezuela săptămâna trecută încărcată cu petrol, ca parte a unei flotile de petroliere care a încercat să spargă blocada navală americană la scurt timp după capturarea și răsturnarea de la putere a lui Nicolas Maduro.

Potrivit unor oficiali americani citați de The New York Times, Garda de Coastă și Marina SUA urmăresc în prezent 16 petroliere, dintre care patru încearcă să se protejeze afișând steagul Rusiei și se îndreaptă în grabă fie spre Europa, fie spre Africa.

Acest grup de petroliere a încercat să spargă blocada navală impusă Venezuelei plecând simultan din porturi în direcții diferite. Până acum, SUA au reușit să oprească doar unul dintre aceste petroliere, și anume M. Sophia (sub pavilionul Panamei), încercuit miercuri în Marea Caraibelor.

Petrolierul Veronica a fost redenumit Galileo și trecut sub pavilionul Rusiei pentru a evita să fie confiscat de Marina americană. Moscova a procedat la fel în ultimele zile în cazul altor patru petroliere, înregistrându-le în portul din Soci sau în cel din Taganrog. Unul dintre ele, M/V Bella 1 (Minerva în varianta rusească), a fost confiscat miercuri în Atlanticul de Nord, în pofida tuturor eforturilor depuse de Kremlin pentru a-l proteja de o operațiune americană.

Oficialii militari americani au declarat pentru The New York Times că se așteaptă la noi confiscări de petroliere din flota-fantomă în următoarele zile.

