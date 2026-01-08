Petrol, spionaj și arme

Situația acestui petrolier sancționat de Statele Unite din cauza unor transporturi de mărfuri pentru gruparea teroristă Hezbollah a stârnit un interes aparte la Moscova, semn că nu este vorba de o simplă navă din flota-fantomă care ajută Iranul, Venezuela și Rusia să ocolească sancțiunile internaționale.

Moscova a recurs la o serie de măsuri pentru a salva nava, dar în van. Refuzând pe 21 decembrie o inspecție americană în largul Venezuelei, nava, aflată atunci sub pavilionul Guyanei și deținută în acte de o companie din Panama, și-a schimbat cursul către Atlanticul de Nord în intenția de a ajunge la Murmansk, în Rusia.

În drumul spre Murmansk, nava a fost redenumită în Marinera și trecută oficial sub pavilionul Rusiei. Odată cu schimbarea identității, Ministerul rus de Externe a făcut o solicitare diplomatică pentru oprirea operațiunii. De asemenea, armata rusă a trimis un submarin și alte nave militare pentru a escorta petrolierul, dar în van.

Petrolierul Bella 1 a fost înregistrat în portul Soci exact când era urmărit în Atlantic

Conform Financial Times, petrolierul a fost inclus, la sfârșitul lunii decembrie, în compania Burevestmarin, cu sediul în orașul Reazan. Burevestmarin a fost fondată în iulie 2025 de un anume Ilia Bugai, care, potrivit Novaia Gazeta, ar fi un antreprenor originar din Crimeea și stabilit între timp la Moscova.

Din 2018, Bugai este și director executiv al Rusneftehimtorg, o companie de comercializare a produselor petroliere.

În urma anunțului cu privire la confiscarea petrolierului, făcut miercuri, Ministerul rus al Transporturilor a ținut să sublinieze că nava Marinera (Bella 1) a obținut o autorizație temporară de a naviga sub pavilionul Rusia. Prin urmare, Moscova și-a permis să facă un apel la respectarea Convenției ONU din 1982 privind dreptul mării și să ceară Washingtonului „să nu folosească forța împotriva navelor înregistrate în mod corespunzător în jurisdicțiile altor state”. Ministerul rus de Externe a cerut predarea echipajului, format în principal din cetățeni ruși și indieni.

J.D. Vance a denunțat un „fals petrolier rusesc”

Vicepreședintele american J.D. Vance a denunțat la rândul lui tertipurile operate de Moscova. „Au încercat practic să se dea drept un petrolier rusesc pentru a eluda sancțiunile”, a declarat el într-un interviu acordat pentru Fox News.

Petrolierul Bella 1 este vizat de sancțiuni americane din 2024, din cauza legăturilor sale cu Iran și Hezbollah. Nava face parte dintr-o flotă clandestină care transportă petrol pentru Rusia, Iran și Venezuela. Și nu doar petrol, ci și arme.

Potrivit postului american de televiziune CBS, agențiile americane de informații cred că fosta Bella 1 și actuala Marinera ar putea transporta nu petrol, ci sisteme portabile de apărare aeriană de origine iraniană sau rusă. Nava nu era încărcată cu petrol atunci când se deplasa către Venezuela.

Flota-fantomă a Rusiei, un pericol de mediu și de securitate

Cazul acestui petrolier este departe de a fi unul izolat. Rusia a înființat o flotă-fantomă de o amploare fără precedent pentru a eluda sancțiunile occidentale menite să-i reducă resursele de război. Această flotă-fantomă reprezintă un pericol atât de mediu, deoarece este formată din nave vechi și fără asigurare, cât și de securitate.

Navele își dezactivează transponderele, care sunt în mod normal obligatorii pentru raportarea continuă a poziției lor. Prin dezactivarea acestui sistem, ele dispar de pe radarele civilie și de pe urmărirea maritimă internațională. În unele cazuri, ele chiar transmit semnale false pentru a deruta sistemele de supraveghere. Semnalele false sunt emise mai ales atunci când operează în apropierea unor infrastructuri sensibile, ceea ce indică faptul că pot fi folosite pentru spionaj sau misiuni de destabilizare.

Moscova a recunoscut oficial cel puțin cinci petroliere din flota sa fantomă

Alte petroliere sancționate de Statele Unite, precum Hyperion și Premier, au fost trecute recent sub pavilionul Rusiei în timp ce emiteau semnale în Caraibe. Hyperion naviga miercuri în Atlantic spre portul Ust-Luga, în Rusia, în timp ce Premier se afla încă în Marea Caraibelor.

Alte trei petroliere sancționate și aflate în apropierea Venezuelei au apărut miercuri în registrul online al Ministerului rus al Transporturilor.

Această mişcare ar putea complica relaţiile dintre Moscova şi Washington într-un moment în care președintele american Trump şi-a manifestat frustrarea faţă de liderul rus Vladimir Putin din cauza faptului că nu acceptă pacea și continuă războiul împotriva Ucrainei.

Paza de Coastă a SUA a declarat miercuri că a interceptat separat un alt petrolier din flota-fantomă care se află sub sancţiuni, M Sophia, într-o operaţiune desfăşurată în Caraibe.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE