Fotografia cu pricina s-a viralizat pe Twitter, iar în ea apăreau un susţinător al preşedintelui în exerciţiu Donald Trump şi un alt bărbat, roşcat şi cu barbă, cu menţiunea „Chuck Norris”. Imaginea a fost redistribuită de sute de mii de ori.

I have no doubt Chuck Norris is MAGA but this guy isn’t him. Very good lookalike but too young. pic.twitter.com/kD8bXNRzlW

Astfel, Chuck Norris a fost nevoit să dezmintă toate zvonurile iscate în numele lui, postând un mesaj pe contul său de Twitter.

„Am aflat recent că a existat o sosie Chuck Norris la revoltele de la Capitoliul din D.C. Nu am fost eu, n-am fost acolo. Nu este loc pentru violenţe de niciun fel în societatea noastră. Sunt şi voi fi mereu de partea Legii şi Ordinii. Prietenul vostru, Chuck Norris”, a scris actorul, expert în arte marţiale.

I recently learned there was a Chuck Norris lookalike at the DC Capitol riots. It wasnt me and I wasnt there. There is no room for violence of any kind in our society. I am and always will be for Law and Order.



Your friend, Chuck Norris pic.twitter.com/LruKwViWRL