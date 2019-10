De Cristian Anton,

SUA a înregistrat pentru anul fiscal 2019 un deficit bugetar de 984 miliarde de dolari, echivalentul a 4,6% din PIB-ul națiunii, cel mai mare din ultimii șapte ani.

Deficitul din anul fiscal precedent a fost de 779 miliarde de dolari, adică 3,8% din PIB.

Încasările totale au crescut cu 4%, până la 3.500 de miliarde de dolari, dar cheltuielile au crescut cu 8,2%, până la 4.400 de miliarde de dolari.

Este pentru prima dată, de la începutul anilor 1980, când decalajul bugetar s-a majorat timp de patru ani consecutiv.

Maximul a fost în 2009

Cifrele reflectă cel de-al doilea an complet bugetar sub administrația Trump și vin într-o perioadă în care țara are taxe în expansiune și o creștere economică moderată.

Deficitul a atins un maxim de 1.400 de miliarde de dolari în 2009, pentru că administrația Obama și Congresul au luat măsuri de urgență pentru a proteja sistemul bancar al națiunii în timpul crizei financiare globale și pentru a stimula o economie în recesiune.

Deficitul bugetar anual s-a redus la 585 miliarde de dolari până la sfârșitul celui de-al doilea mandat al fostului președinte Barack Obama, în 2016.

De atunci, deficitul bugetar s-a datorat în mare parte viziunii republicane asupra sistemului fiscal, care a redus veniturile pe termen scurt și a crescut cheltuielile militare.

Până la sfârșitul anului fiscal 2019, plățile cu impozitul pe profit au crescut cu 5%.

Taxele vamale, care au fost stimulate de tarifele vamale crescute de către administrația Trump, au crescut cu 70% de la an la an la un nivel record.

