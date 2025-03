National Geospatial-Intelligence Agency (NGA) și National Reconnaissance Office (NRO), care fac parte din Departamentul Apărării, monitorizează sateliții spion și analizează imaginile pentru Pentagon și alte organizații de informații.

Reuters nu a putut stabili dacă acest efort ar avea ca scop și colectarea de imagini de pe teritoriul SUA.

NGA a declarat pentru sursa citată că a creat un grup de lucru pentru a-și coordona „sprijinul pentru misiunea de frontieră a SUA”, în timp ce NRO a susținut că a colaborat cu comunitatea de informații și Pentagonul „pentru a securiza frontierele SUA”.

Implicarea lor este un răspuns la acțiunile executive radicale ale președintelui american Donald Trump menite să oprească trecerile neautorizate ale frontierei, precum și deportarea celor care se află ilegal în Statele Unite.

Casa Albă și Departamentul Apărării nu au răspuns la o solicitare de comentarii.

În timp ce guvernul a folosit inteligența artificială și supravegherea cu drone la frontieră de ani de zile, cea mai recentă inițiativă urmărește să extindă utilizarea capacităților militare construite în general pentru conflictele din străinătate.

Inteligența artificială ar putea fi folosită pentru a identifica persoane de interes

Guvernul ar putea utiliza inteligența artificială pentru a identifica obiecte sau persoane de interes prin analizarea imaginilor din satelit și a altor date, la fel cum poate face Departamentul Apărării pe câmpul de luptă, au declarat două surse.

Cu toate că agenția de știri nu a putut determina amploarea exactă a acestui efort, atenția sporită acordată frontierei ar putea forța administrația să se confrunte cu măsurile de protecție împotriva colectării de informații despre americani, au declarat trei experți.

Deși, în general, legile interzic agențiilor americane de spionaj să supravegheze cetățenii și alți rezidenți cu drept de ședere, acestea permit autorităților de imigrare să efectueze controale fizice „la o distanță rezonabilă de orice graniță externă a Statelor Unite”. Reglementările au definit această distanță ca fiind de 160 de km de la graniță- o zonă care include orașe precum San Diego și El Paso.

„Dacă respectă legea, aceste agenții ar trebui să strângă date doar de cealaltă parte a frontierei, pe teritoriu străin”, a spus Paul Rosenzweig, avocat specializat în securitate națională și dreptul la viață privată. „Dar modul în care pun în aplicare acest lucru, și dacă o fac, sunt întrebări legitime de supraveghere.”

Un purtător de cuvânt al Office of the Director of National Intelligence, unitatea guvernamentală responsabilă cu integrarea eforturilor de spionaj, a declarat pentru sursa citată că toate activitățile de spionaj sunt „legale și autorizate” și desfășurate „într-o manieră care protejează libertățile civile și viața privată a persoanelor din SUA”.

NGA și NRO nu au oferit detalii

NGA și NRO au refuzat să ofere detalii despre ceea ce adună și dacă o astfel de supraveghere ar putea include teritoriul SUA, invocând necesitatea de a proteja detaliile operaționale.

Reuters nu a putut stabili dacă alte agenții de informații americane ar fi implicate în acest efort. Agenția Centrală de Informații nu are niciun rol în aplicarea legislației interne privind imigrația. „Odată ce infractorii străini se află în Statele Unite, ei nu mai intră în sfera de competență a CIA”, a explicat o a treia sursă.

Administrația Trump a sporit nivelul securității frontierelor în ierarhia priorităților serviciilor naționale de informații, permițând guvernului să direcționeze mai multe resurse către aceasta, a declarat una dintre surse.

În cadrul unei evaluări anuale a amenințărilor, publicată marți, comunitatea de informații a SUA a clasificat infractorii transnaționali, precum organizațiile de trafic de droguri, printre principalele amenințări la adresa securității naționale – mai presus de cele reprezentate de Coreea de Nord, Iran și alți adversari străini.

În plus, Consiliul Național de Securitate, un grup interinstituțional care oferă consultanță președintelui cu privire la o serie de probleme din domeniul apărării și al politicii externe, a primit zilnic rapoarte cu privire la numărul de imigranți reținuți, potrivit documentelor guvernamentale interne analizate de agenția de știri citată.

Mai mulți contractori din domeniul apărării – atât cei noi, cât și cei vechi – sunt în discuții cu diverse agenții guvernamentale pentru a contribui la asigurarea securității frontierelor, plecând de la acordurile pe care deja le au, au declarat cele două surse la curent cu inițiativa.

Zid „digital”

Conform surselor citate, munca acestor contractori ar presupune parcurgerea unor limite legale, inclusiv crearea de politici de securitate pentru a preveni controalele ilegale ale americanilor.

De asemenea, software-ul din industrie ar putea conecta senzorii de la turnuri la transmisiile video prin satelit și dronă care arată zonele cu risc, iar apoi inteligența artificială ar putea indica autorităților indicii, au declarat aceste surse.

Obiectivul ar fi un „zid digital” care să mărească zidul fizic al frontierei, a declarat una dintre surse.

Spre exemplu, furnizorul de servicii de analiză a datelor Palantir alimentează așa-numitul Maven Smart System pentru Pentagon, prin intermediul unor contracte câștigate anul trecut în valoare de aproximativ 580 de milioane de dolari. Maven adună date și utilizează inteligența artificială pentru a accelera identificarea țintelor pentru analiștii de informații. Palantir lucrează de mult timp și cu Departamentul de Securitate Internă.

Anduril, un start-up în domeniul tehnologiei apărării, realizează turnuri de senzori și software. Toamna trecută, compania a anunțat că a implementat 300 de versiuni autonome ale acestor turnuri pentru Serviciul vamal și de protecție a frontierelor al SUA, care identifică și urmăresc obiecte de interes prin radar și alte tehnologii.

În ultimele luni, Palantir, Anduril, SpaceX a lui Elon Musk și alții au discutat despre un consorțiu care să liciteze împreună pentru contracte în domeniul apărării din SUA, potrivit unei surse familiarizate cu această chestiune.

