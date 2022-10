Ambasada SUA la Budapesta a răspuns la comentariile acide antiamericane făcute de guvernul Fidesz al lui Viktor Orban, în legătură cu războiul din Ucraina.

Un videoclip de un minut postat de ambasadă săptămâna aceasta pe Twitter a adunat cinci declarații antiamericane făcute de oficiali guvernamentali sau de aliații lor din mass-media. Privitorii au fost rugați să ghicească dacă comentariile aparțin președintelui rus Vladimir Putin sau oamenilor liderului ungar.

In recent weeks, several senior Hungarian government figures and government-funded commentators have made harsh anti-Western and anti-American statements. Hungary and the United States are Allies. As Russian aggression threatens us all, we must stand together, not move apart. pic.twitter.com/lG1Rmi74tc — US Embassy Budapest (@usembbudapest) October 17, 2022

Răspunsul corect, de fiecare dată, a fost echipa Orban, scrie BBC. Printre declarațiile vizate se afla cea a unui institut finanțat de guvern, care spunea că „(SUA) beneficiază de pe urma războiului, așa că nu sunt foarte interesate să îl încheie rapid”.

„Ungaria și SUA sunt aliați. Când agresiunea Rusiei ne amenință pe toți, trebuie să rămânem uniți, nu divizați”, concluzionează clipul postat de diplomații americani.

Invazia Rusiei este deseori prezentată de presa controlată de Fidesz ca fiind vina SUA.

Recomandări 6 ani de când a fost ucisă românca traficată în Elveţia. Franţa l-a condamnat definitiv pe criminal, în România, proxeneții sunt liberi

În timp ce premierul a dăcut referire ocazional la „agresiunea rusă”, conflictul este descris ca o bătălie între superputeri, provocată de încercările NATO de a încercui Rusia – un argument folosit chiar de Vladimir Putin pentru a justifica intrarea în război.

În același timp, ministrul ungar de externe Peter Szijjarto are întâlniri regulate cu omologul său rus, Serghei Lavrov, și cu directorii companiilor rusești de stat Rosatom și Gazprom, pentru a asigura continuitatea aprovizionării cu energie nucleară și gaze naturale.

Consultare publică pe tema sancțiunilor

„Testul” ambasadei SUA este unul ironic, în condițiile în care vine pe fondul unei noi consultări naționale, în cadrul căreia guvernul Orban prezintă publicului un chestionar propriu, cu șapte întrebări, în care atacă în mod deschis sancțiunile occidentale impuse Rusiei.

Întrebările puse în chestionar sunt astfel formulate încât sugerează răspunsul.

„Facturile de utilități ale gospodăriilor din Europa au crescut la niveluri record. Ca răspuns la sancțiuni, Rusia amenință că va întrerupe furnizarea de gaze. Acest lucru pune în pericol aprovizionarea pentru încălzirea locuințelor și viabilitatea economiei europene. Sunteți de acord cu sancțiunile privind aprovizionarea cu gaze naturale?”, sună una dintre întrebări.

Recomandări INTERVIU EXCLUSIV PENTRU ROMÂNIA. Stephen King, despre mișcările populiste: „Oamenii, ca indivizi, sunt buni. Când aderă la un grup, se pot schimba”

UE a impus până în prezent opt runde de sancțiuni împotriva Rusiei, blocând, printre altele, importurile de cărbune, petrol, oțel și lemn și o serie de exporturi care vizează anumite produse de înaltă tehnologie, în încercarea de a împiedica capacitatea Moscovei de a finanța războiul.

Criticii au acuzat guvernul lui Orban că face un joc dublu, votând constant sancțiunile UE, dar criticând aspru acasă deciziile și „Bruxelles” sau „birocrații de la Bruxelles” în general.

Pentru a-i încuraja pe oameni să participe la consultarea națională și să dea răspunsurile „corecte”, guvernul a amplasat săptămâna aceasta panouri publicitare gigantice în toată Ungaria.

„Sancțiunile Bruxelles-ului ne distrug”, este mesajul, care are în centru imaginea unei bombe, cu eticheta „sancțiuni” pe ea.

Partidul de opoziție Momentum a depus o plângere oficială la Autoritatea pentru Standardele de Publicitate, susținând că reclama încalcă orientările etice.

Critici au venit și de la Comisia Europeană. „Este nepotrivit să arătăm imagini cu bombe sau cu rachete în legătură cu sancțiunile, când ne gândim că scopul sancțiunilor este tocmai acela de a împiedica căderea bombelor peste Ucraina”, a declarat Dana Spinanț, una dintre purtătoarele de cuvânt ale Comisiei Europene, citate de Euronews.

Recomandări Laura Kovesi îl atacă pe Klaus Iohannis: „Mi-a cerut demisia, în vara lui 2018. Am refuzat. Rolul meu nu e să ajut președinții să treacă peste momente delicate”

Un atac și mai dur a venit din partea europarlamentarului belgian Guy Verhofstadt, unul dintre liderii partidului Renew.

„Este scandalos: guvernul maghiar le spune cetățenilor că UE îi ucide, în vreme ce se aliază în mod fățiș cu teroristul Putin”, a spus acesta, cu referire la campania guvernului pe tema sancțiunilor.

„Cât mai permitem acest lucru? Fără bani europeni și fără drepturi de vot în Consiliu pentru cei care distrug UE”, a cerut Verhofstadt.

Ungaria are probleme economice serioase

În spatele ultimei dispute cu SUA și a contrelor constante cu UE se află realitățile financiare complicate ale Ungariei.

Inflația anuală a ajuns la 20% în septembrie. Toate cheltuielile finanțate la nivel central au fost suspendate.

Instituțiile culturale și sportive se vor închide peste iarnă, incapabile să facă față facturilor de încălzire în creștere. Iar profesorii se află în grevă.

Partidele de opoziție din Ungaria susțin că actuala criză economică este, cel puțin parțial, rezultatul cheltuielilor excesive ale guvernului Orban, care a risipit banii UE pentru a-și răsplăti oamenii de afaceri fideli în ultimii 12 ani și pentru a câștiga alegerile din aprilie.

În orice caz, Ungaria are nevoie disperată de fondurile Uniunii Europene, care sunt încă blocate din cauza problemelor legate de statul de drept și de corupție.

Prin urmare, în ciuda retoricii agresive, guvernul Orban a sugerat că este gata de compromis și de a adopta reformele din justiție cerute de UE.

Opoziția maghiară a avertizat însă UE că guvernul nu intenționează să implementeze reforme reale și că singurul său scop este de a-i convinge pe liderii statelor membre să deblocheze fondurile europene.

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Un român face dezvăluiri șocante despre Cristiano Ronaldo: „Am lucrat la el acasă. Mi s-a părut inuman, a uitat că a fost sărac”

Playtech.ro ȘOC TOTAL! Laura Codruța Kovesi s-a măritat în secret. Când a fost nunta, de fapt, nimeni nu a știut până azi

Viva.ro Ce s-a ales de fosta soție a lui Adrian Sârbu, după ce era odinioară cea mai invidiată femeie. Poze rare cu ea, la 55 de ani

Observatornews.ro Un bărbat pe trotinetă și un șofer și-au împărțit pumni și picioare, într-o intersecție din București

Știrileprotv.ro Ungaria cere României autonomie și drepturi colective pentru maghiari. Reacția Bucureștiului

FANATIK.RO Mereu cu zâmbetul pe buze, marele Grigore Vasiliu Birlic ascundea o dramă teribilă. Ce făcea mereu la mormântul soţiei sale

Orangesport.ro Bănel Nicoliţă a şocat clienţii unui restaurant. A pus un om al străzii la masă. "Miroase", au strigat cei din jur, iar totul s-a terminat drastic

HOROSCOP Horoscop 20 octombrie 2022. Săgetătorii au parte de sprijin, de bunăvoința celor din jur și de amabilitatea lor, fără să facă niciun efort

PUBLICITATE Cei dragi ai tăi știu cât de mult ții la ei?