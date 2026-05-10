Recoltă mai slabă de portocale în Brazilia

Acest lucru are loc pe fondul previziunilor privind o recoltă mai slabă de portocale în Brazilia, cel mai mare exportator mondial de suc de portocale, relatează Bloomberg. Se estimează că vor fi recoltate 255,2 milioane de lăzi de portocale în viitorul sezon 2026-2027, ceea ce reprezintă o scădere de 13% față de sezonul trecut și cu aproximativ 15% sub media ultimului deceniu, conform raportului emis de grupul de cercetare Fundecitrus.

Efectele s-au resimțit imediat în tranzacțiile bursiere, unde prețul sucului de portocale a crescut cu până la 5,8%, atingând un maxim de 1,8320 dolari pe livră. Aceasta este cea mai mare creștere intraday din ultima săptămână, piața fiind extrem de sensibilă la reducerea ofertei globale. Deși cererea s-a mai temperat față de vârful din 2024, deficitul generat de problemele din Brazilia și Florida menține prețurile la un nivel ridicat.

Ce este citrus greening?

Principala cauză a acestui declin este răspândirea agresivă a bolii cunoscute sub numele de „citrus greening” sau îngălbenirea citricelor, care continuă să afecteze livezile din zonele cheie.

Situația este agravată de temperaturile extreme, care au compromis procesul de înflorire, dar și de prezența unor dăunători. Pentru a doua jumătate a anului 2026, specialiștii avertizează că fenomenul El Niño și tendința către o recoltă mai târzie vor pune presiune suplimentară pe randamentul producției, care a scăzut deja la 697 de cutii pe hectar.

Citrus greening, cunoscută oficial sub numele de Huanglongbing (HLB), este considerată cea mai distrugătoare boală a citricelor la nivel mondial deoarece nu are în prezent un leac cunoscut și duce inevitabil la moartea arborilor infectați. Această afecțiune este provocată de bacteria Candidatus Liberibacter, care este transmisă de la un copac la altul prin intermediul unei mici insecte numite psila citricelor. Odată ce un arbore este infectat, bacteria atacă sistemul plantei, blocând circulația nutrienților esențiali și a apei către ramuri și fructe.

Simptomele bolii sunt ușor de recunoscut, dar apar adesea prea târziu pentru a salva plantația. Frunzele dezvoltă un model de îngălbenire asimetrică, iar fructele rămân mici, verzi în partea inferioară și capătă un gust amar sau metalic, devenind total improprii pentru consum sau producția de suc. Pe măsură ce boala progresează, coroana copacului se rărește semnificativ, iar rădăcinile încep să putrezească.

Impactul economic al acestui fenomen este devastator pentru agricultură, provocând pierderi de miliarde de dolari în regiuni celebre pentru citrice precum Florida sau Brazilia.

