Motivul procesului

Procesul vizează distribuirea fără licență a pieselor lui Eminem prin funcțiile Reels Remix și Original Audio. Eight Mile Style susține că melodiile au fost incluse în„Bibliotecile muzicale” ale Meta și folosite în conținut generat de utilizatori, rezultând în milioane de videoclipuri și miliarde de redări.

Compania de producție cere daune de până la 150.000 de dolari (140.000 euro) per melodie, per platformă. Având în vedere numărul de piese și platformele implicate, suma totală ar putea depăși 1 milion de dolari. Eight Mile Style acuză Meta de „încălcarea flagrantă” a drepturilor sale și de „încălcarea cu bună știință” a acestora.

Licențiere și drepturi de autor

Documentele legale arată că Meta a încercat să obțină licențe prin Audiam, Inc., un serviciu de colectare a drepturilor de autor. Însă, Eight Mile Style afirmă că nu a acordat această autoritate Audiam. Procesul susține că Meta „a încurajat miliarde de utilizatori ai serviciilor sale online să facă acest lucru, în mod intenționat și fără licență”.

Documentele legale afirmă că Meta nu beneficiază și nu este eligibilă pentru dispozițiile privind „portul sigur” din Digital Millennium Copyright Act (DMCA)”. Acest lucru ar putea avea implicații semnificative pentru apărarea companiei în acest caz.

Pe lângă daunele financiare, Eight Mile Style solicită și o interdicție permanentă împotriva utilizării fără licență a muzicii câștigătoare a premiului Oscar. De asemenea, compania cere despăgubiri pentru prejudiciile reale și profitul pierdut. Procesul va fi judecat de un juriu, la cererea Eight Mile Style.