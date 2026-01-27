Mai mult decât atât, legea prevede că dreptul de proprietate înscris în cartea funciară se prezumă că există în folosul celui înscris, iar în cazul imobilelor înscrise prin înregistrare sistematică, prima înscriere subsecventă ce are la bază acte juridice constitutive sau translative de drepturi reale, are efect constitutiv de drepturi.

În prezent, în 660 de comune rurale din România, proprietarii beneficiază de înregistrarea sistematică a imobilelor, un proces gratuit pentru cetățeni, derulat de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) în cadrul Fazei II a Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021–2027.

Ce se întâmplă dacă proprietatea nu este înregistrată

În lipsa înscrierii în cartea funciară, apar limitări importante, precum:

tranzacțiile imobiliare nu pot fi realizate , deoarece Codul civil prevede că transmiterea dreptului de proprietate nu se poate face decât cu privire la imobile înscrise în cartea funciară, cu excepția situațiilor în care acestea provin din moştenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege;

, deoarece Codul civil prevede că transmiterea dreptului de proprietate nu se poate face decât cu privire la imobile înscrise în cartea funciară, cu excepția situațiilor în care acestea provin din moştenire, accesiune naturală, vânzare silită, expropriere pentru cauză de utilitate publică, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege; accesul la credite ipotecare și finanțări este blocat;

imposibilitatea de a construi/demola ;

; nu pot fi efectuate operațiuni cadastrale (alipiri, dezlipiri, modificări);

(alipiri, dezlipiri, modificări); în cazul unui conflict cu privire la dreptul de proprietate (existenței a două acte juridice de la același autor) asupra unui imobil, Codul civil prevede că cel care și-a înscris dreptul în cartea funciară este considerat titularul acestui drept.

De ce este esențială înregistrarea

Potrivit legii, cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe teritoriu al ţării. Acesta este sistemul sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Cartea funciară asigură publicitatea și protecția dreptului de proprietate, siguranţa circuitului juridic civil, precum și protecţia terţilor dobânditori. Astfel, proprietarul înscris în cartea funciară poate dispune de imobil în condiții legale și sigure, iar cumpărătorii au garanția existenței și valabilitatii dreptului de proprietate al vânzătorului.

După deschiderea cărții funciare, proprietatea este înregistrată în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Prin înregistrarea imobilului în acest sistem proprietarul poate face dovada dreptului de proprietate cu extrasul de carte funciară, iar pentru delimitarea imobilului față de alte imobile, cu extrasul de plan cadastral.

În cadrul înregistrării sistematice, aceste documente sunt puse la dispoziția persoanelor interesate după deschiderea din oficiu a cărților funciare, prin intermediul primăriei.

De la drept existent la drept exercitat

Chiar dacă dreptul de proprietate există pe baza unor acte, neînregistrarea lui poate avea efecte negative pentru proprietar, precum imposibilitatea de a vinde, de a ipoteca, de a construi, etc..

Prin înregistrarea sistematică se realizează siguranța circuitului civil al proprietății imobiliare transformând proprietatea dintr-un drept dificil de administrat, într-un bun pe deplin funcțional.

Află mai multe informații pe: www.ancpi.ro

FĂ PASUL CEL MARE CĂTRE ÎNREGISTRARE!

PENTRU PROPRIETATEA TA.

Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, prin Programului Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027 (PoCIDIF).

Sursa foto: Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI)

