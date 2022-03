Femeia a povestit pe pagina sa de Facebook că a fost oprită de poliție în seara zilei de 29 martie, când își lua fiica de 4 ani de la grădiniță și i s-a spus inițial că mașina sa figurează ca fiind furată. Polițiștii rutieri au început să-i verifice mașina și i-au dat o amendă de 250 de ruble, pentru că trusa de prim-ajutor era incompletă.

Dar nu a fost lăsată să plece, ci pusă să aștepte. După un timp, o altă patrulă de poliție a venit și i-a cerut explicații în legătură cu un afișul lipit pe luneta mașinii sale, pe care scrie în rusă „Nu războiului”. „Am scris în declarație: l-am pus pentru că sunt o pacifistă”, a povestit femeia.

Dusă la secție după două ore

Bașmakova și fiica ei Taia au fost ținute în loc timp de două ore, cât i s-au verificat documentele, apoi au fost conduse la secția de poliție Ochakovo-Matveevskoye pentru ca femeia să dea o declarație. Copilul, obosit și înfometat, nu a mai rezistat.

„Taia s-a înfuriat rău și a țipat că vrea să mănânce și a strigat că poliția este rea. I-am cântat cântecele, i-am spus poezii, până când am rămas răgușită, când am ajuns noi, tocmai terminasem de povestit Gândacul”, a scris cercetătoarea pe Facebook.

La secția de poliție, unde a mai stat mai bine de o oră, i-a fost întocmit un dosar penal în care este acuzată de „discreditarea armatei ruse”. În actele poliției scrie că ea „a pus pe mașină un afiș cu mesajul «Nu războiului» și, aflându-se într-un loc public, a fost văzut de un număr mare de oameni”.

Recomandări „Prelungirea războiului încurajează naționalismul extremist din ambele tabere”, avertizează o profesoară română de istorie la o importantă universitate din SUA

În timpul audierilor, femeia i-a întrebat pe polițiști de ce mașina ei figura ca fiind furată. Aceștia i-au răspuns sec: „Nimeni nu a spus că a fost furată”.

„Nu am făcut niciun rău nimănui, am pus doar un autocolant pe mașina mea, nu poți găsi nimic care să discrediteze Forțele Armate Ruse”, i-a spus femeia polițistului, care a scris într-un mesaj ulterior că nu are de gând să dea jos afișul cu „Nu războiului”.

Pe 4 martie, președintele rus Vladimir Putin a semnat legea care introduce pedepse grele cu închisoare pentru orice persoană care publică „informaţii mincinoase” despre armată, în plină invazie în Ucraina.

Pentru încălcarea legii, cetățenii riscă o amendă de până la 5 milioane de ruble sau închisoare de până la 10 ani. Dacă răspândirea informațiilor a provocat consecințe grave, atunci termenul de închisoare va fi de la 10 la 15 ani.

Până la jumătatea lunii martie, cel puțin 180 de dosare au fost întocmite în Rusia, în baza acestui nou amendament, iar valoarea totală a amenzilor ajunsese la 625.000 de ruble.

