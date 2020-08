Descinderile în forță operate azi dimineață de trupele speciale în mai multe locații din București și Ilfov ale clanului Duduienilor, în dosarul deschis după uciderea lui Emi Pian, au avut și o țintă foarte sensibilă pentru șefii Poliției Române, afirmă pentru Libertatea surse implicate în anchetă.

Astfel, sâmbătă noaptea, cu doar câteva ore înaintea înmormântării interlopului, ar fi avut loc o întâlnire în condiții neobișnuite între membrii ai Duduienilor și o tripletă de la vârful forțelor de ordine: Liviu Vasilescu, șeful Poliției Române, Bogdan Berechet, șeful Poliției Capitalei, și un ofițer superior de la o secție din sectorul 5, zonă unde locuiesc capii familiei lui Pian.

Întrevederea s-a produs noaptea, într-o biserică din sectorul 5, deschisă special pentru această discuție. Problema e că Duduienii au înregistrat audio, pe blat, tot dialogul și-i au acum la mână pe Vasilescu, Berechet și pe celălalt polițist, care-i rugau să nu vină multă lume, să nu se producă haos și alte probleme sursă Libertatea

Ziarul Libertatea a încercat să ia legătura atât cu Liviu Vasilescu, cât și cu Bogdan Berechet pentru o reacție pe această temă. Nu a răspuns niciunul la apeluri și mesaje. Nici ministrul de interne, Marcel Vela, nu a putut fi contactat.

Valentin Duduianu: Este o aberație!

Unul dintre membrii clanului Duduianu, Valentin, a negat pentru Libertatea varianta unei întâlniri într-o biserică. „Este o aberație! Nu a existat nicio întâlnire între membrii familiei mele și reprezentanți ai conducerii Poliției Române. Nu știu de unde a ieșit această informație. Noi eram ocupați cu priveghiul”, a spus acesta.

Au confiscat zeci de telefoane și stick-uri

”Dacă iese public tot ce-au vorbit acolo și cum au vorbit e jale! Îi compromit total. Adică au ajuns cei mai importanți oameni din Poliție să se roage personal de interlopi să respecte legea? Iar acum sunt disperați să găsească înregistrarea respectivă la Duduieni. N-au însă cum s-o mai facă, după atâtea zile. Oricum, știu că o copie se află deja în posesia unui avocat al clanului”, susține sursa citată.

”La capitolul arme nu au ce să mai caute, fiindcă le-au găsit deja încă din noaptea crimei”, spun aceleași surse.

La perchezițiile de azi, s-ar fi confiscat zeci de telefoane și stick-uri, inclusiv în încercarea de a descoperi probele întrevederii din biserică, foarte compromițătoare pentru cuplul Vasilescu – Berechet.

Surse: Șeful Poliției Române l-ar fi rugat pe Elvis Pian să scoată mortul mai repede din casă

Informații în același sens au apărut și pe stiripersurse.ro, care citează surse judiciare. Potrivit acestora, în noaptea de 8 spre 9 august, șeful Poliției Sector 5 și șeful poliției Capitalei au mers acasă la Elvis Pian, la ora 2:30. Cei doi l-au rugat pe Elvis Pian să meargă cu ei la o biserică, acolo unde acesta era așteptat de șeful Poliției Române, Liviu Vasilescu. Vasilescu efectiv l-a rugat pe interlop să își scoată fratele mort mai repede din casă, pentru că poliția se făcea de rușine neluând măsuri de sancționare a interlopilor.

Fratele lui Emi Pian: Șefii Poliției ne-au spus: „Băieți, vă rog frumos, păstrați distanța și purtați măști”

Fratele lui Emi Pian, Elvis Pian, a declarat la România TV că s-a întâlnit cu șefi din Poliția Română care ar fi venit la el ca să-i roage să fie ordine la parastasul de la finalul acestei săptămâni. Nu a spus nimic de o vizită într-o biserică, ci chiar la clan acasă. Nu-și mai amintește numele șefilor din Poliție însă.

Înainte era asta, când era mai multe persoane, dar când a venit dânșii, domnii polițiști, și a venit și mai mari, că erau civili, erau îmbrăcați, am înțeles, ne-au spus, ne-au învățat: „Băieți, vă rog frumos, păstrați distanța și purtați măști”. Si noi am ajuns la înțelegere, am respectat tot, am respectat și distanța, că știam de ea. Și dacă inima în mine plângea, toțuși am respectat legea. Elvis Pian, fratele lui Emi Pian

„Am promis domnilor care au venit la noi acasă, da nu știm numele că nu îi cunoaștem, ei s-au legitimat, dar nu am înțeles eu, cu durerea mea în suflet nu am reținut numele, dar s-au legitimat dânșii și a vorbit frumos și am spus așa. Mai mult de 40 de persoane nu vor veni la parastas. Și la noi se face ca la români. Noi suntem ortodocși, ce e la români e și la țigani. Noi am promis că respectăm legea, anunțăm rudele să nu mai vină decât cât am promis, 35 – 40 de persoane, rudele de gradul 1, nepoți, frați, restu, chiar dacă sunt rude, există o lege și noi trebuie să o respectăm”, a declarat Elvis Pian la România TV, la emisiunea Punctul Culminant, moderată de jurnalistul Victor Ciutacu, citat de stiripersurse.

Trei membri ai clanului Duduianu, reținuți

Trei membri ai clanului Duduianu au fost reținuți în urma audierilor de miercuri, potrivit unui comunicat oficial al Parchetului de pe lângă Tribunalul București. Potrivit unor apropiați ai familiei, doi dintre reținuți sunt frații lui Emi Pian, Graţian şi Ciprian Duduianu.





