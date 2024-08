Marius Pieleanu, vizat în trecut de Parchet în două dosare de proxenetism, după ce a mers cu taxiul la bordel. Sociologul: „Am intrat și am ieșit martor, ce Dumnezeu!”

Nu și-a dat demisia atunci de la Școala Naţională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), deoarece era – spune el – „o chestiune privată” și nu a identificat o problemă de etică între calitatea de profesor universitar (funcționar public) și cea de martor (client al unor bordeluri).

Dosare instrumentate cu mare discreție

Între anii 2010 și 2012, profesorul universitar Marius Pieleanu a fost martor într-un dosar de proxenetism deschis de DIICOT pe numele Andreei Marta, soția fostului șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codruț Marta, acum dispărut.

Într-un al doilea dosar, instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 (PJS1), era vorba despre gruparea de proxenetism a basarabeanului Efim Podval, zis „Fima”, în ale cărui bordeluri se consuma sushi direct de pe corpurile tinerelor.

Ambele dosare au fost instrumentate și judecate cu mare discreție, dar nu din cauza proxeneților sau a prostituatelor, ci a clienților – personaje importante din lumea politică sau din mediul de afaceri.

Iată pasajul din rechizitoriul procurorilor PJS1, în care Marius Pieleanu apare ca client al bordelului lui Efim Podval:

„Martorii (…) Marius, (…) Adrian, (…) Elshan, (…) Ofir și (…) Ionuț au declarat că l-au cunoscut pe Podval Efim în diferite împrejurări și că știau de la acesta că deține două locații în care se pot alege fete cu care să întrețină raporturi sexuale contracost, acesta oferind, în plus, servicii de bar, cazare și spa.

Martorii au precizat că s-au deplasat în repetate rânduri la cele două locații, plătind de fiecare dată pentru servicii sume cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei.

De asemenea, martorii Pieleanu Marius și (…) Corneliu au arătat că au fost conduși la locația situată în strada Intrarea Vadului de taximetriști. După ce au consumat la bar au fost acostați de mai multe fete, care le-au propus să întrețină relații sexuale contracost”, se arată în rechizitoriul 11521/P/2011 al PJS1.

Facsimil din rechizitoriul în care Marius Pieleanu este menționat drept martor

Ce spune sociologul Marius Pieleanu despre vizitele lui la bordel

Reamintim că Marius Pieleanu și-a dat demisia din funcția de profesor la SNSPA în contextul în care mai multe foste studente l-au acuzat în ultimele zile de hărțuire sexuală.

Libertatea l-a contactat pe Marius Pieleanu pentru a-l întreba de ce nu a ales să își dea demisia mai devreme, de exemplu, în perioada 2010-2012, atunci când procurorii l-au chestionat în două rânduri cu privire la vizitele pe care le făcea la prostituate.

Marius Pieleanu: Nu am niciun fel de comentariu, lucrurile sunt foarte clar acolo definite.

Reporter: Dar nu ați identificat o problemă de etică atunci, nu v-ați dat demisia de la SNSPA?

Marius Pieleanu: Nu am identificat vreo problemă de etică pentru că era o chestiune privată, care n-avea legătură cu locul în care eram angajat. Despre asta era vorba.

Reporter: Deci, spuneți dumneavoastră, n-ar fi nicio interdicție la nivelul SNSPA.

Marius Pieleanu: Eu nu am spus asta. De ce îmi răstălmăciți cuvintele? Am spus doar că nu am identificat o problemă de etică și punct. Nu…

Reporter: Dar SNSPA a identificat?

Marius Pieleanu: Heremeneutica (n.r. – interpretarea) dumneavoastră pe această afirmație este una care induce un anumit tip de concluzie.

Reporter: Este o întrebare logică.

Marius Pieleanu: Da. Și răspunsul meu este logic.

Reporter: Dar SNSPA a identificat atunci vreo problemă?

Marius Pieleanu: Nu știu. Nu știu despre lucrurile astea. Sunt totuși lucruri care s-au întâmplat acum aproape 15 ani. Chiar nu am o memorie atât de analitică încât să-mi aduc aminte de fiecare zi din viața mea. Am 59 de ani aproape.

Reporter: Mulți înainte! Dar ați fost la două bordeluri.

Marius Pieleanu: Asta este concluzia dumneavoastră.

Reporter: Păi nu, că am un rechizitoriu în față, scrie clar că v-a dus un taximetrist acolo, la acel stabiliment al lui Efim Podval, acel basarabean.

Pieleanu: …

Reporter: Vă mai aduceți aminte de episodul acela?

Marius Pieleanu: Domnu reporter, toate lucrurile care s-au întâmplat atunci au primit un răspuns de la mine la vremea respectivă. De ce încercați să induceți totuși o vinovăție absolută asupra mea?

Reporter: Păi nu sunteți vinovat cu nimic, domnule profesor, sunteți martor în dosarul respectiv. Inculpați erau alții.

Marius Pieleanu: Exact. Putem fi martori… am fost martor și în alte tipuri de procese, nu neapărat legat de acest eveniment. Acum ce facem? Da? Bine…

Reporter: Eu voiam să vă dau posibilitatea să vă spuneți punctul de vedere.

Marius Pieleanu: Păi am reacționat. Ce anume doriți să aflați mai mult de la mine? Pentru că nu știu… Sunt lucruri care la vremea respectivă au fost identificate, au fost…

Reporter: Niciodată nu ați vorbit public despre cele două dosare.

Marius Pieleanu: Păi, de ce ar trebui să vorbesc public despre asta?

Reporter: Pentru că sunteți profesor universitar.

Marius Pieleanu: OK, și de ce ar trebui să vorbesc public?

Reporter: Pentru că sunteți funcționar public, domnule profesor.

Marius Pieleanu: OK, și eu eram martor, nimic altceva!

Reporter: Păi v-au dus taximetriștii la bordel.

Marius Pieleanu: Nu știu cine m-a dus la bordel, cum ziceți dumneavoastră, dar eu eram martor. Să vă spun că am fost martor și în procese de redobândire a carnetului de conducere, să vă spun toată viața mea? Nu am o obligație, chiar așa cum spuneți dumneavoastră, în calitatea mea de funcționar. N-am o obligație formală, definită foarte clar în privința asta. Eu chiar vreau să comunic cu presa, n-am o problemă. Dar acum nu vă supărați, ce pot să fac mai mult? Încerc să mă organizez și să îmi dau seama ce mi se întâmplă. Să răspund la lucruri care au fost – repet – în spațiul public la vremea respectivă… Să o reîncălzim acum… Pentru ce?

Reporter: Spuneți în contextul acestui scandal că acuzațiile sunt nedrepte, că nu ați condiționat niciodată…

Marius Pieleanu: Niciodată! Absolut niciodată. Și asta a fost poziția mea publică de la început. Absolut niciodată!

Reporter: De aia am considerat că trebuie să vă sun înainte să public informații din cele două rechizitorii, ca să vă dau posibilitatea de a vă spune și dvs. punctul de vedere.

Marius Pieleanu: Punctul meu de vedere este că lucrurile au fost la momentul respectiv foarte bine definite, am avut calitatea de martor și nimic altceva, indiferent de comentariile pe care dvs. le puteți face.

Reporter: Asta voiam să vă întreb, știm foarte bine că la Parchet intri martor și câteodată ieși inculpat. Ați fost vreodată suspect?

Marius Pieleanu: Am intrat și am ieșit martor, ce Dumnezeu altceva!

Reporter: Deci ați fost martor de la început și ați rămas martor.

Marius Pieleanu: Și dacă sunt martor într-un proces ce se întâmplă, care e discuția? Că nu înțeleg care e abaterea gravă de la normă.

Reporter: Păi, puteați fi, inițial, suspect.

Marius Pieleanu: Domnule, dar n-am fost! De ce trageți de la mine lucruri care nu sunt adevărate? N-am fost o secundă altceva decât martor!

Bordelul de pe strada Intrarea Valului. Foto: Google Maps

La bordelul ales de Pieleanu se consuma sushi de pe corpurile prostituatelor

Basarabeanul Efim Podval – zis „Fima” – avea două bordeluri în Capitală, unul pe strada Iezeru nr. 62, altul pe strada Intrarea Valului nr. 2, după cum singur spunea în interceptări:

„Am două locuri: unul e mai mare și unul e mai mic. Unul e mai scump, unul mai ieftin. (…) Japonezul e mai mic, voi veniți, este o vilă pe care o închiriați, toate trei vă costă… Dacă voi sunteți trei persoane, fără băutură, casa și restul vă costă… O sută cincizeci… euro totul. (…) Acela mare, teoretic vă costă patru sute de euro totul”.

Din datele prezentate de procurori în rechizitoriu reiese că sociologul Marius Pieleanu a mers la vila numită „Japanese Tea House” din strada Iezeru nr. 62, unde „Fima” închiria întreaga casă, iar prostituatele își păstrau banii pentru serviciile sexuale.

Bordelul de pe strada Iezeru. Foto: Google Maps

Iată ce au reținut procurorii cu privire la activitatea din bordelurile lui „Fima”:

„Învinuitele (n.r. – tinerele care practicau prostituția) au declarat că aveau un program fix, între 22.00 și 5.00. Stăteau într-o cameră la demisol până soseau clienții, când erau chemate, aceștia alegând persoanele cu care doreau să întrețină raporturi sexuale.

Dacă erau alese de către client, mergeau într-o cameră sau în saună, în funcție de preferințele acestuia.

Înainte sau după consumarea raportului sexual erau plătite cu suma pe care o negociau cu clientul și care varia între 100 de euro și 500 de euro. Pe lângă această sumă, clientul plătea la bar contravaloarea închirierii camerei și consumația făcută. Prețul camerei era de 150 de lei, iar închirierea saunei costa 150 sau 200 de lei.

Învinuitele au precizat că întreaga activitate era coordonată de un bărbat cunoscut sub numele de «Fima», acesta racolând clienții și stabilind regulile din casă. Cunoșteau că acesta mai deține o locație în str. Iezeru, cu specific japonez. Au fost chemate, în funcție de solicitări, și la această vilă. Acolo nu lucrau după un program fix, fiind chemate atunci când erau rezervări.

De regulă, întâmpinau clienții îmbrăcate în chimonouri, consumau cu aceștia băuturi alcoolice și practicau diferite ritualuri cu specific japonez, cum ar fi consumarea de sushi de pe corpul unei fete, după care se deplasau în camere și întrețineau raporturi sexuale”, se arată în rechizitoriu.

Andreea Marta a fost condamnată la închisoare pentru proxenetism

Dosarul „Premiante pentru VIP-uri” și rețeaua Andreei Marta

Un alt dosar în care sociologul Marius Pieleanu apare ca martor este cel al rețelei de prostituție coordonată de Andreea Marta, soția lui Codruț Marta, șeful de cabinet al fostului șef al ANAF Sorin Blejnar. Sociologul a fost chemat la Parchet să dea cu subsemnatul în acest dosar la începutul lunii august 2012.

Codruț Marta a dispărut în iulie 2012, înainte de perchezițiile procurorilor DNA în „dosarul Motorina”, în care era vizat alături de șeful Fiscului, Sorin Blejnar. De atunci, Codruț Marta e de negăsit.

În schimb, soția lui, Andreea Marta, a fost condamnată în 2015 pentru proxenetism, alături de sora ei, Maria Magdalena Lungu. Amândouă au primit câte 3 ani de închisoare cu suspendare.

Presa a numit dosarul „Premiante pentru VIP-uri”, deoarece Andreea Marta cerea până la 1.000 de euro pentru o „fată de nota zece”, iar clienții erau politicieni, oameni de afaceri și sportivi. Tinerele erau studente sau fotomodele, iar în anumite situații, Andreea Marta îi „taxa” pe clienți cu 3.000 de euro pentru o adolescentă virgină „comandată” din Republica Moldova.

