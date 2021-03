„În baza probatorului administrat, polițiștii Brigăzii Rutiere au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de conducătoarea auto, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente cu propunerea de a se dispune măsura arestului preventiv. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și conducere sub influența alcoolului”, a transmis Poliția, într-un comunicat primit de ziar.

Femeia fusese audiată duminică trei ore de polițiști fără să se ia vreo măsură preventivă în dosarul în care este cercetată pentru ucidere din culpă.

Șoferița a fost audiată din nou luni, 1 martie, iar anchetatorii au decis ca ea să fie reținută.

Surse din anchetă au declarat pentru ziarul Libertatea că, la trei ore după accident, șoferița avea o alcoolemie puțin peste 0,60 g/l în sânge, adică sub limita la care se consideră infracțiune, care este de 0,80. Acest lucru poate însă să constituie circumstanță agravantă.

Duminică, femeia le spusese anchetatorilor că a pierdut controlul volanului, că nu conducea prea des și că a încurcat pedalele.

Martorii au povestit că după ce mașina le-a lovit pe fete și a dărâmat un stâlp de beton, acul vitezometrului s-a oprit la 107 km/h.

Luni, Radu Mihaiu, primarul sectorului 2, a fost certat de locuitori în urma accidentului de sâmbătă. Oamenii acuză că au cerut limitatoare de viteză în cartier, dar au fost ignorați.



