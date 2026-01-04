De această dată, problema a apărut la un cazan-turbină care încălzește sute de litri de apă, anunță reprezentanții companiei.

„Astfel, furnizarea agentului termic pentru încălzire și apă caldă este afectată în sectoarele 2, 3, și parțial în sectoarele 4 și 5. Ca soluție provizorie, vom aronda o parte dintre consumatorii din Sectorul 4 la CET Progresul. În prezent, temperatura agentului termic pe turul primar este de aproximativ 87°C, față de comanda cerută de 95°C și presiuni scăzute. Totodată, la nivelul CET Sud debitul maxim livrat va fi de aproximativ 5.000 – 5.500 t/h, un debit insuficient pentru a asigura parametrii optimi de funcționare”, arată reprezentanții companiei.

Potrivit ELCEN, termenul estimat pentru remedierea avariei este data de 7 ianuarie.

După finalizarea lucrărilor și repunerea în funcțiune a cazanului-turbină, precizează compania, este necesar un interval de aproximativ 24 de ore pentru ca temperatura agentului termic să ajungă la parametri normali în toate punctele termice afectate. Bucureștenii pot obține informații suplimentare la tel: 031.9442 | 0800.820.002.