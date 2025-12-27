Zeci de blocuri din București au rămas fără căldură în a treia zi de Crăciun

O avarie semnificativă a avut loc în această dimineață la CET Sud, aparținând ELCEN, în București. Sistemul de termoficare funcționează deficitar, iar locuințele din sectoarele 2, 3, precum și o parte din sectoarele 4 și 5, au fost private de alimentarea normală cu apă caldă și căldură.

Conform aplicației Termo Alert, avaria a afectat peste o mie de blocuri din București. În prezent, 87% din sistemul de termoficare funcționează normal, în timp ce 14,7% dintre blocuri (echivalentul a 1.350 de imobile) funcționează deficitar, iar 0,2% (19 blocuri) sunt complet oprite.

Ce spune reprezentanții ELCEN despre avaria din București

Reprezentanții ELCEN au indicat că problema a fost amplificată de condițiile din rețeaua de termoficare gestionată de Termoenergetica.

„Subliniem ca avaria a fost favorizată si de presiunile scăzute și de calitatea apei de retur din rețeaua de termoficare operată de Termoenergetica, care generează depuneri în instalații și favorizează spargerea țevilor din cazane, astfel afectate”, au transmis aceștia, într-o postare pe Facebook.

În postarea publicată pe pagina de Facebook, ELCEN a explicat că „trebuie să adapteze parametrii de funcționare ai centralelor la condițiile din rețeaua de termoficare, astfel încât presiunile de livrare sunt forțat scăzute să nu depășească nivelurile sigure de operare”. Problemele sunt în curs de remediere, fiind preconizat că lucrările vor fi finalizate astăzi.

Remedierea situației din București ar putea dura chiar și 24 de ore

Avaria de la CET Sud a dus la oprirea temporară a funcționării a două Cazane de Apă Fierbinte (CAF). Termoenergetica a informat că producția de energie termică a fost redusă, iar primul cazan urma să fie reparat până la ora 16.00, iar al doilea până la ora 18.00. Potrivit companiei, „ambele vor reporni azi și vor fi imediat atinși parametri normali de livrare a agentului termic”.

Totuși, Termoenergetica a avertizat că este nevoie de aproximativ 24 de ore pentru ca sistemul să se echilibreze complet și să restabilească furnizarea normală de apă caldă și căldură la toate locuințele afectate. În aceste zile, ANM a emis și o atenționare meteorologică pentru București și sunt anunțate maxime sub 0 grade Celsius, vânt puternic și ceață.

