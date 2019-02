Sute de comentarii și reacții după interviul ministrului Sănătății la Libertatea LIVE: „Nu se uită nimeni la tine dacă nu dai șpagă” vs. „Eu nu mai dau șpagă”

„Am spus că acest fenomen nu va dispărea, că va trece ceva timp până ne vom putea normaliza pentru că prea ne-a intrat în sânge. Principalul «vinovat» este pacientul. El nu ar trebui să dea, dar el se gândește că dacă nu dă nu este tratat cum trebuie. Pentru că sunt puțini cei care cer”, este declarația dată de Ministrul Sănătății, atunci când jurnalista Libertatea Laura Ștefănuț a întrebat-o despre șpaga din spitale.

Această afirmație a stârnit comentarii aprinse în mediul online, unde internauții s-au împărțit în două tabere – cea care nu oferă bani și cea care consideră că sistemul te face să scoți din buzunar atenția pentru medici.

O opinie separată a avut-o jurnalista Diana Oncioiu (dela0.ro, Să fie Lumină), colaborator Libertatea din februarie 2019:

Iată cele mai interesante comentarii venite în timpul și după interviul cu Sorina Pintea.

Tabăra celor care spun că nu dau șpagă:

Ramona Ciungan:

Noi menținem sau oprim ciclul bolnav al șpăgilor din spitale!

Sunt complet anti-șpagă și mă bucur mult că salariile medicilor au fost crescute (nu mai trebuie să „mă simt” eu datoare față de aceștia)

Costel Sprânceană:

Trebuie schimbată mentalitatea oamenilor. Eu am fost în spital și nu am dat șpagă, conform noilor prevederi. Am fost tratat foarte bine și mulțumesc tuturor celor ce m-au tratat.

Ciutura Carmen Luminița:

Am fost în spital la Craiova, clinica de cardiologie (nu cea nouă!), nici aluzii nu au existat pentru a da, cu atât mai puțin să dau, Am fost de curând la Floreasca-Chirurgie 2, un medic tânăr de pe lângă Dr. Beuran, genial omul! Nici acolo nu am dat nimic, sicner, am întâlnit și o spun oricând – profesioniști și oameni dăruiți meseriei lor, respect maxim!

Maria-Magdalena Macsim:

Așa fac toți, eu nu am fost de acord, deși mi s-a propus, la spitalul Pantelimon

Tabăra celor care dau șpagă:

Cristina Anghel:

Doamne ferește…Eu lucrez în sistem și medicul care m-a tratat știa asta. Nu i-am dat absolut nimic, m-au tratat rezidenții, medicul habar nu avea ce tratament îmi prescrisese și, când a simțit ca este în pericol, m-a externat pe varii motive. Deci, colegi! Exact de la mine aștepta șpagă.

Coca Vasilescu:

Doamna ministresă este pe afară rău de tot. Păi dacă nu dai plicul în spital, nu se uită nimeni la tine. De la infirmiere pâna sus.

Dan Serbanescu:

Poți să le dai lefuri și de 10 mii euro lunar că tot vor lua șpagă!

Simona Vasilică:

D-na ministru afirmă că pacientul este principalul vinovat pentru plicul oferit medicului… Deci, să înțeleg că nici în viitor nu se întrevăd măsuri de eradicare a șpăgii, dacă tot am găsit vinovații! Și, bineînțeles, totul se reduce la declaratii „curajoase” din partea dumneaei!

Remina Ryana:

Dna ministru, dacă nu dai șpagă nici nu se uită nimeni la tine și oricât le-ai da nu se mai satură!