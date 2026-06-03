Salarii mici și nemulțumiri vechi în fabrica din Cugir

Protestul are loc într-un moment sensibil pentru companie, aflată în discuții cu producătorul german de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH.

Potrivit liderului de sindicat Ioan Neagu, acțiunea de protest vine după luni de negocieri fără rezultate concrete, conform Alba24.

Fabrica de Arme Cugir, aflată sub autoritatea Romarm, are aproximativ 700 de angajați, dintre care o mare parte sunt plătiți la nivelul salariului minim pe economie sau ușor peste acesta. Aproximativ 470 de angajați sunt cu salariul minim pe economie, spun liderii sindicali.

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Mulți dintre salariați reclamă faptul că lucrează în condiții nemodernizate, rămase la nivelul anilor 60, în ciuda importanței strategice a unității.

Anterior, în ianuarie, o parte dintre angajați au intrat în grevă japoneză, tot din cauza nemulțumirilor salariale și a întârzierii negocierilor pentru contractul colectiv de muncă.

Și anul trecut au existat tensiuni la Fabrica de Arme din Cugir, care acumulează datorii de la an la an.

Revendicările sindicaliștilor

Sindicaliștii cer majorarea valorii tichetelor de masă, acordarea de vouchere de vacanță și o creștere salarială de 6,5%.

Liderul de sindicat Ioan Neagu a declarat că negocierile cu conducerea au început încă din toamna anului trecut.

„Principalele cerințe sunt cele de ordin salarial, privind tichetele de masă și creșterea salariului, astfel încât să nu mai fim aproape toți în salariul minim de încadrare. Așa cum știți, puterea de cumpărare a scăzut cu 30%. (…) Salariații au ajuns în situația în care nu le ajung banii pentru a-și plăti datoriile (…)”.

Acesta a mai transmis că nemulțumirile sunt amplificate de lipsa unor decizii clare din partea conducerii.

Potrivit liderului sindical, fabrica are aproximativ 715 – 720 de angajați, dintre care circa 630 sunt membri de sindicat. Peste 65% dintre aceștia participă la grevă.

Protestul afectează activitatea de producție, iar sindicaliștii avertizează că situația ar putea continua dacă nu se ajunge la un acord.

Nemulțumiri și în contextul proiectelor din industria de apărare

Acțiunea de protest are loc într-un moment important pentru industria de apărare, în contextul discuțiilor privind finanțările SAFE și posibilele proiecte strategice din sector.

Liderul de sindicat a făcut referire la întârzieri și incertitudini legate de aceste programe, menționând:

„Tocmai am citit că programul SAFE, ce se preconiza pentru noi, a fost un eșec, că nu s-a semnat până la 31 mai și că ar mai fi o cale, să se facă cu încă o țară, în colaborare. Dar se pare că din cașcavalul atât de mare și interesele au fost la fel de mari și de aceea s-a ajuns la eșec”.

Protestul are loc inclusiv în contextul negocierilor purtate cu producătorul german de armament J.P. Sauer & Sohn GmbH, care ar putea influența viitorul fabricii din Cugir.

Sindicaliștii susțin că rămân deschiși dialogului, dar cer măsuri urgente pentru rezolvarea problemelor salariale și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

În lipsa unui acord, activitatea de producție ar putea fi afectată pe durata protestului.

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