Despre paste

Pastele sunt unul dintre cele mai iubite și consumate alimente din lume. De la clasicele spaghetti italiene până la forme moderne reinterpretate în restaurante fine dining, pastele au devenit în ultimele secole un aliment îndărgit peste tot în lume.

Originea pastelor este adesea asociată cu Italia, însă istoria lor este mult mai veche și mai complexă. Diverse forme de aluat fiert existau încă din Antichitate, în zone din Asia și Orientul Mijlociu. Totuși, italienii au fost cei care au transformat pastele într-o adevărată artă culinară și chiar într-un simbol național. Astăzi, Italia rămâne țara cea mai strâns legată de cultura pastelor.

Unul dintre motivele pentru care pastele sunt atât de apreciate este versatilitatea lor extraordinară. Există sute de forme și dimensiuni. Fiecare tip are un rol precis și se potrivește anumitor sosuri sau ingrediente. Pastele lungi sunt ideale pentru sosuri fluide, în timp ce formele scurte rețin mai bine sosurile consistente sau bucățile de legume și carne.

În plus, pastele sunt accesibile, rapide și adaptabile aproape oricărui stil alimentar. Pot fi preparate vegetariene, vegane, cu fructe de mare, cu carne, foarte simple sau extrem de elaborate.

Sunt apreciate atât în mesele de familie, cât și în restaurantele de lux. Tocmai această combinație dintre simplitate și rafinament le-a făcut atât de populare la nivel mondial.

De ce să nu arunci apa în care ai fiert pastele

În gastronomia italiană, accentul nu cade doar pe ingredientele folosite, ci și pe modul în care acestea interacționează. Unul dintre cele mai subestimate ingrediente din bucătărie este chiar apa în care au fiert pastele.

De foarte multe ori, oamenii fierb pastele, le scurg și aruncă imediat apa care rămâne. În bucătăria italiană, apa de paste este deseori numită ”aur lichid”, tocmai pentru că poate transforma complet textura și calitatea unui preparat.

Secretul apei de paste stă în amidonul eliberat în timpul fierberii. Pe măsură ce pastele se gătesc, moleculele de amidon din suprafața lor se desprind și ajung în apă. De aceea apa devine tulbure și ușor lăptoasă, ceea ce înseamnă că este bogată în amidon util pentru gătit.

Acest amidon are un rol esențial, el ajută la emulsificare. Emulsificarea este procesul prin care apa și grăsimea, două elemente care în mod normal nu se amestecă bine, sunt transformate într-un sos omogen, fin și cremos.

În sosurile pentru paste există aproape întotdeauna o componentă grasă, fie ulei de măsline, unt, brânză, fie grăsime din pancetta sau carne. Fără emulsificare, grăsimea se separă și rămâne la suprafață, iar sosul pare uleios și instabil.

Atunci când se adaugă puțină apă de paste în sos și preparatul este amestecat energic, amidonul stabilizează amestecul și creează acea textură legată pe care o întâlnim în restaurantele italiene. Sosul nu mai alunecă de pe paste, ci aderă perfect la fiecare fir sau bucățică.

Acesta este motivul pentru care multe preparate italiene celebre depind aproape complet de apa de paste. De exemplu, în cacio e pepe, carbonara sau aglio e olio, textura cremoasă nu este data de smântână, așa cum cred mulți oameni, ci din emulsia creată între grăsime, brânză și amidonul din apa de paste.

În bucătăriile tradiționale italiene, smântâna nici măcar nu este folosită în mod normal pentru rețeta originală de carbonara.

Reguli pentru a folosi apa în care ai fiert pastele

Există și câteva reguli importante pentru folosirea corectă a apei de paste. În primul rând, pastele trebuie fierte în apă suficient de sărată.

Bucătarii italieni spun adesea că apa trebuie să fie ”ca marea”. Sarea va contribui atât la gustul pastelor, cât și la echilibrul final al sosului.

În al doilea rând, nu trebuie adăugat ulei în apa în care fierb pastele. Deși mulți oameni cred că uleiul împiedică lipirea, specialiștii explică faptul că acesta poate face ca sosul să adere mai greu la paste. Lipirea se previne mult mai eficient prin amestecarea pastelor în primele minute de fierbere.

Contează și momentul în care este adăugată apa de paste în sos. Mulți bucătari subliniază că nu este suficient doar să o pui la final, trebuie integrată gradual și în contextul potrivit. Pentru sosurile pe bază de brânză, de exemplu, amidonul trebuie să intre în contact cu grăsimea înainte ca brânza să devină granuloasă sau să se taie.

Contează și câtă apă este folosită. Nu trebuie turnată în exces. De obicei, câteva linguri sau un polonic sunt suficiente pentru început. Sosul trebuie ajustat treptat, deoarece prea mult lichid poate face preparatul prea subțire. Ideea este să se creeze o emulsie, nu o supă.

Un detaliu mai puțin cunoscut este că apa de paste devine mai eficientă atunci când este mai concentrată în amidon. De aceea, unii bucătari folosesc ceva mai puțină apă la fierbere, astfel încât amidonul eliberat să fie mai dens și mai util pentru emulsificare.

Important este și modul în care se păstrează această apă. Ideal este să fie luată din oală chiar înainte de scurgerea pastelor. Mulți bucătari folosesc un polonic sau o cană pentru a transfera lichidul într-un recipient separat.

Cum poți folosi apa în care ai fiert pastele

În bucătăria modernă, apa de paste este considerată aproape un ingredient în sine, nu doar un reziduu al fierberii. Mulți bucătari profesioniști nici măcar nu mai scurg complet pastele prin strecurătoare. Ei le transferă direct din oală în tigaia cu sos folosind clești sau site speciale, tocmai pentru a păstra cât mai mult din lichidul amidonat.

Apa de la paste pentru o textură cremoasă

Cel mai cunoscut și important mod de folosire este în sosurile pentru paste. După ce pastele sunt aproape fierte, se păstrează întotdeauna o cană sau două din apa de fierbere înainte de a fi scurse.

Această apă se adaugă treptat în tigaia cu sos, în timp ce pastele sunt amestecate direct acolo. Rolul ei este să lege ingredientele și să creeze o textură cremoasă și omogenă.

De exemplu, într-un sos simplu cu ulei de măsline, usturoi și fulgi de chilli, cum este aglio e olio, apa de paste face diferența dintre un preparat uleios și unul fin, lucios și bine legat. Fără ea, uleiul poate rămâne oarecum separat și sosul pare ceva mai greu. Cu puțină apă în care ai fiert pastele și amestecare energică, sosul capătă consistență și aderă perfect la paste.

Și în rețete precum cacio e pepe sau carbonara, apa de paste este ingredientul care ajută brânza să se transforme într-un sos catifelat.

Reglarea consistenței sosului pentru paste

Apa de paste are și avantajul că poate regla consistența sosului. Dacă un sos devine prea gros, apa obișnuită l-ar dilua și i-ar reduce aroma. În schimb, apa de paste conține deja sare și amidon, așa că subțiază sosul fără să îl facă apos sau fad.

Pentru încălzirea pastelor

Un alt mod foarte practic de utilizare este la reîncălzirea pastelor. Pastele păstrate la frigider tind să se usuce, iar sosul devine gros și lipicios. Dacă se adaugă câteva linguri de apă de paste în tigaie în timpul reîncălzirii, preparatul își recapătă textura cremoasă și aspectul proaspăt. Din acest motiv, unii bucătari păstrează chiar și la frigider puțină apă de paste pentru a doua zi.

Apa de la paste în loc de stock

Un alt aspect interesant este faptul că apa de paste poate înlocui, în anumite situații, supa sau stock-ul în alte preparate culinare. Datorită conținutului de amidon și sare, ea poate adăuga corp și consistență unor supe, tocănițe sau chiar unor sosuri pentru legume.

Pentru sosuri vegane

În bucătăria vegană, apa de paste este foarte apreciată pentru capacitatea ei de a crea sosuri mai cremoase fără smântână sau unt. Combinată cu ulei de măsline, drojdie inactivă, nuci sau legume pasate, poate da consistență unor sosuri vegetale care altfel ar fi prea dense sau prea uscate.

