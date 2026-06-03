Bianca Drăgușanu a publicat pe contul de socializare imagini cu ea și Gabi Bădălău, în timp ce se aflau la un restaurant de lux din Capitală. Îmbrăcați elegant și cu zâmbetul pe buze, aceștia au atras toate privirile.

Bianca Drăgușanu ține dietă de la 20 de ani

Bianca Drăgușanu continuă să fie una dintre cele mai urmărite vedete de pe rețelele de socializare, iar fanii sunt mereu curioși cum reușește să se mențină în formă. Recent, vedeta a povestit că ține dietă încă de la vârsta de 20 de ani și a explicat ce anume o motivează să adopte acest stil de viață.

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Fosta asistentă de televiziune a mărturisit că începutul transformării a venit după ce a fost criticată pentru greutatea ei. Iubita lui Gabi Bădălău a explicat că dieta nu a fost niciodată un sacrificiu, ci mai degrabă un mod de a avea grijă de corpul ei. „Am observat că oamenii, în general, dau cu hate, dar nu doar mie.

M-ați criticat pentru că sunt slabă. Eu sunt slabă pentru că așa am vrut eu să fiu, iar eu sunt de o viață la dietă, mai exact de pe la vreo 20 de ani, când m-ați criticat că sunt grasă, la «Din dragoste», atunci când m-ați criticat pentru că sunt o grasă, mi-am dorit să fiu slabă. Acum mă criticați pentru că sunt slabă. Dar voi mă criticați pentru că nu puteți să fiți ca mine”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în mediul online.

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