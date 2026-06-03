Această tehnologie avansată conectează elementele individuale ale ecosistemului de acasă într-o singură unitate, permițând utilizatorilor să automatizeze sarcinile de rutină prin intermediul unei aplicații mobile sau al unor scenarii prestabilite.

Unitatea centrală TaHoma® switch integrează perfect sistemele de umbrire, iluminat, încălzire și securitate. Utilizatorii pot predefini diverse scenarii zilnice care ajustează automat poziția obloanelor sau a jaluzelelor în funcție de oră sau de condițiile externe. Datorită senzorilor de lumină solară și de temperatură, sistemul reacționează inteligent la condițiile meteorologice curente:

Pe timpul verii: umbrirea automată limitează supraîncălzirea interioară.

umbrirea automată limitează supraîncălzirea interioară. Pe timpul iernii: sistemul contribuie activ la reducerea pierderilor de căldură.

Această automatizare optimizată reduce necesarul de aer condiționat și încălzire, generând economii vizibile la costurile de funcționare ale locuinței.

O caracteristică esențială a sistemului este compatibilitatea sa extinsă. TaHoma® switch este un ecosistem deschis, compatibil cu peste 300 de tipuri de produse. Pe lângă dispozitivele marca Somfy, în sistem pot fi integrate cu ușurință soluții ale unor parteneri de top precum Philips Hue, Sonos, Velux sau Danfoss. De asemenea, controlul este simplificat prin suportul pentru comenzi vocale via Apple HomeKit, Google Assistant și Amazon Alexa, facilitând o integrare nativă în locuințele digitale existente.

Despre Somfy

Somfy este liderul mondial în domeniul sistemelor de umbrire, acces și automatizare pentru locuințe și clădiri comerciale. Compania a fost fondată în Franţa, în anul 1969, iar în prezent are peste 6.000 de angajați în întreaga lume, 8 fabrici în Franța, Italia, Polonia, Tunisia și China, cu afaceri de 1.44 miliarde euro raportate în 2023.

În România, compania Somfy a fost înființată în anul 2006, două puncte de lucru în București și Brașovși o rețea de parteneri și reprezentanţi teritoriali care asigură acoperirea la nivel naţional.

Portofoliul de produse include o ofertă globală adaptată tuturor tipurilor de aplicații: sisteme de motorizare și comandă destinate tehnicii de umbrire pentru exterior și interior, sisteme automatizate de acces rezidential, soluţii de umbrire solară dinamică și Smart Living.

Pentru mai multe informații vă rugăm accesați: www.somfy.ro sau canalele social media: Somfy România Facebook, Somfy România Instagram, Somfy România LinkedIn.

Foto: Somfy

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