Noi audieri la DNA

Fiica unui general se numără printre persoanele așteptate astăzi la sediul DNA pentru audieri. Aceasta este una dintre tinerele despre care anchetatorii susțin că ar fi putut beneficia de pe urma unei presupuse înțelegeri din cadrul sistemului, potrivit căreia ar fi fost suplimentate locuri la buget în cadrul unei instituții de învățământ militar-sportiv.

De asemenea, procurorii au citat și alți martori din dosar, inclusiv studenți sau candidați care ar fi fost vizați de modificările privind locurile finanțate de la buget, precum și reprezentanți ai Universității Naționale de Educație Fizică și Sport (UNEFS), instituția implicată în derularea programului.

Mai exact, este vorba de cei care ar fi beneficiat de pe urma înțelegerii pe care, potrivit procurorilor, ar fi avut-o șeful Armatei, generalul Vlad Gheorghiță cu generalul Iulian Berdilă, care ar fi semnat documentul prin care se solicita suplimentarea cu 20 a locurilor bugetate.

Posibile fapte de corupție și abuz în serviciu

Procurorii încearcă să clarifice modul în care ar fi fost suplimentate 20 de locuri bugetate, în urma unei solicitări transmise către Ministerul Educației.

Potrivit anchetatorilor, documentul ar fi fost semnat în afara atribuțiilor legale, iar ulterior ar fi permis trecerea unor candidați de pe locuri cu taxă pe locuri finanțate de stat.

Surse judiciare susțin că printre beneficiarii acestor locuri s-ar fi aflat și copii ai unor generali din sistemul de apărare.

În paralel, ancheta analizează și ipoteza că, după finalizarea studiilor, o parte dintre aceștia ar fi urmat să fie încadrați în structuri ale Ministerului Apărării Naționale (MApN), ca ofițeri.

Procurorii militari ai DNA i-au adus la cunoștință, pe 2 iunie 2026, generalului Gheorghiță Vlad, șeful Statului Major al Apărării, calitatea de suspect într-un dosar penal în care este acuzat de „complicitate la uzurparea funcției”.

Audieri în lanț în dosarul de la vârful Armatei

În acest dosar au fost deja audiate mai multe persoane, inclusiv șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, care a stat în fața procurorilor DNA timp de aproximativ două ore. La ieșirea din sediu, acesta nu a făcut declarații presei.

Potrivit DNA, acesta are calitatea de suspect într-un dosar în care este vizat pentru presupusa implicare într-un mecanism prin care ar fi fost înlesnită suplimentarea locurilor bugetate.

Ancheta mai vizează și rolul altor cadre militare de rang înalt, inclusiv generalul Iulian Berdilă.

Gheorghiță Vlad a fost învestit în funcția de șef al Statului Major al Apărării pe 30 noiembrie 2023, potrivit prezentării oficiale publicate de Statul Major al Apărării. Anterior, a fost locțiitor al șefului Statului Major al Apărării, iar între 2020 și 2022 a fost locțiitor pentru operații și instrucție în aceeași instituție.

Generalul Vlad Gheorghiță, șeful Statului Major al Apărării, a respins acuzațiile procurorilor militari ai DNA și susține că nu a săvârșit nicio faptă de corupție. Într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook, generalul afirmă că nu a avut „nicio implicare, directă sau indirectă” în activități care ar putea constitui complicitate la asemenea fapte.

Suspiciuni privind atribuții depășite și folos necuvenit

Procurorii susțin că solicitarea privind suplimentarea locurilor ar fi fost făcută cu încălcarea atribuțiilor legale, acestea aparținând exclusiv structurilor de resurse umane din MApN. Prin această procedură, ar fi fost creat un „folos necuvenit” pentru mai mulți candidați.

DNA mai arată că trei dintre beneficiarii acestor locuri ar fi urmat să fie încadrați ulterior ca ofițeri în Ministerul Apărării Naționale, ceea ce ar putea indica o posibilă legătură între parcursul academic și viitoarea carieră militară.

Dosarul se află în faza de urmărire penală, iar procurorii urmează să administreze noi probe și declarații în perioada următoare. Statul Major al Apărării a transmis că instituția cooperează cu anchetatorii și nu poate oferi detalii suplimentare la acest moment.

Ancheta DNA rămâne în desfășurare, iar audierile de astăzi sunt considerate esențiale pentru stabilirea exactă a modului în care ar fi fost luate deciziile contestate.

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