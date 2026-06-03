Aflată la Istanbul, unde a mers să-l vadă pe Kanye West, artist ce a avut concert pe 30 mai 2026 la doar câteva ore de România, Ioana Tamaș a postat în mediul online mai multe fotografii și filmulețe de la eveniment.

„A fost uimitor” și „Istanbul și Kanye. Unele nopți sunt pur și simplu speciale” a scris soția lui Gabi Tamaș pe Instagram, în dreptul imaginilor.

Înainte ca Ioana Tamaș să facă aceste postări, Adelina Pestrițu le-a arătat fanilor ei de pe rețelele de socializare că se află și ea în Turcia. Iar cea alături de care s-a filmat în patul unui hotel din Istanbul este nimeni alta decât soția lui Gabi Tamaș!

„O dimineață normală în Istanbul”, a scris Adelina Pestrițu în dreptul clipului video în care apare alături de Ioana Tamaș.

Apoi, fosta prezentatoare TV, care a ajuns una dintre cele mai apreciate influencerițe din România, a postat pe Instagram mai multe fotografii și filmulețe din timpul concertului susținut de Kanye West la doar câteva ore de România.

„48 de ore în Istanbul” și „Istorie în direct” a mai scris Adelina Pestrițu pe rețelele de socializare.

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Pe lângă concertul lui Kanye West din Istanbul, în Turcia au mai cântat în acest an Goran Bregovic și Andrea Bocelli și urmează concerte Scorpions și Pet Shop Boys în iunie, Gorillaz în iulie și The Black Keys în septembrie.

Dacă Ioana Tamaș s-a distrat în Istanbul, la concertul lui Kanye West, soțul ei, Gabriel Tamaș are emoții în ultima săptămână de la Survivor România 2026. Gigi Nicolae a fost ultimul concurent eliminat înainte de ultimele ediții, iar finala show-ului de la Antena 1 va avea loc pe 7 iunie, fiind transmisă live.

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