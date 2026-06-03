Familia lui Peabo Bryson, primul mesaj după moartea cântărețului american

Familia artistului a transmis că Peabo Bryson a murit „în pace”, înconjurat de dragostea celor apropiați.

„Timp de peste cinci decenii, vocea extraordinară a lui Peabo a fost coloana sonoră a unora dintre cele mai prețioase momente ale vieții”, au transmis rudele artistului, potrivit ABC News.

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Familia a mai spus că muzica lui Peabo Bryson a însoțit generații întregi prin momente de bucurie, povești de dragoste și clipe de alinare.

„Moștenirea și muzica lui vor trăi pentru generațiile care vin”, au mai transmis apropiații cântărețului.

Peabo Bryson, vocea din „Beauty and the Beast” și „A Whole New World”

Peabo Bryson a devenit cunoscut publicului larg și datorită duetelor sale pentru filme Disney. În 1991, a cântat alături de Celine Dion piesa „Beauty and the Beast” (Frumoasa și Bestia), melodia principală a filmului Disney cu același nume. Cântecul i-a adus primul premiu Grammy, pentru cea mai bună interpretare pop a unui duo sau grup.

Un an mai târziu, Bryson a cântat cu Regina Belle piesa „A Whole New World”, din filmul „Aladdin”. Melodia a devenit una dintre cele mai iubite piese Disney și i-a adus artistului al doilea premiu Grammy.

Cele două cântece au rămas printre cele mai cunoscute momente ale carierei sale și au făcut ca vocea lui Peabo Bryson să fie asociată cu perioada de aur a filmelor animate Disney din anii 90.

Peabo Bryson, o carieră începută în anii 70

Peabo Bryson s-a născut pe 13 aprilie 1951, în Greenville, Carolina de Sud. Numele său real era Robert Peapo Bryson. Dragostea pentru muzică a venit din familie. Artistul a povestit, într-un interviu mai vechi, că mama lui i-a insuflat pasiunea pentru cântec și îl ducea să asculte mari artiști încă de când era copil.

La 14 ani, Bryson cânta deja backing vocals pentru o trupă locală. Mai târziu, a ajuns să cânte pe scena R&B și soul, iar în 1976 a lansat primul său album de studio.

În anii următori, a devenit una dintre vocile importante ale muzicii romantice americane. Printre piesele sale cunoscute se numără „Feel the Fire”, „Im So Into You”, „Can You Stop the Rain”, „If Ever Youre in My Arms Again” și „Reaching for the Sky”.

Peabo Bryson a cântat și cu Roberta Flack

Peabo Bryson a fost apreciat și pentru duetele sale. În 1983, a lansat alături de Roberta Flack piesa „Tonight, I Celebrate My Love”, una dintre cele mai cunoscute balade romantice ale anilor 80. De-a lungul carierei, artistul a lansat numeroase albume și a fost nominalizat de mai multe ori la Grammy. A rămas cunoscut pentru vocea caldă, puternică și pentru felul în care interpreta baladele de dragoste.

În ultimii ani, Bryson a continuat să cânte. În mai 2026, cu puțin timp înainte de moarte, a susținut un concert în statul american Georgia, alături de Jeffrey Osborne. Artistul urma să aibă mai multe spectacole în cadrul turneului „Golden Touch”, prin care marca peste cinci decenii de carieră muzicală.

Peabo Bryson împlinise 75 de ani în aprilie 2026. Atunci, artistul publicase pe rețelele sociale imagini de la aniversarea petrecută alături de familie și prieteni. În 2019, cântărețul suferise un infarct, dar a revenit ulterior pe scenă. Peabo Bryson a avut o carieră de peste cinci decenii și a câștigat două premii Grammy. Pentru milioane de oameni, vocea lui rămâne legată de două dintre cele mai cunoscute cântece Disney, „Beauty and the Beast”, interpretată alături de Celine Dion, și „A Whole New World”, cântată împreună cu Regina Belle.

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