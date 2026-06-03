Cel mai mare contract semnat: 298 de mașini de luptă ale infanteriei

Cel mai mare contract de achiziție semnat până la termenul de 30 mai este cel pentru 298 de mașini de luptă ale infanteriei pe șenile și derivate. Contractul a fost încheiat cu Rheinmetall Automecanica SRL și are o valoare totală de 3,337 miliarde de euro.

Potrivit Guvernului, producția finală a mașinilor de luptă va fi localizată în România, la Mediaș. Tot în România ar urma să fie produse și elemente esențiale, precum sistemul de protecție balistică, sistemul de armament, carcasa blindată, sistemul de comunicații și suita de aplicații software de comandă și control.

România a semnat și un contract pentru patru nave, dintre care două nave de patrulare maritimă și două nave de intervenție a scafandrilor. Contractul a fost încheiat cu NVL B.V. & Co. KG și are o valoare totală de 920 de milioane de euro.

Guvernul susține că producția navei, realizarea suprastructurii și armarea navei, inclusiv montajul, instalarea și conectarea echipamentelor specifice, se vor face într-un șantier naval din România.

Sisteme antiaeriene, muniție și drone

Pe lista contractelor semnate intră și achiziția a 11 sisteme de apărare antiaeriană. Este vorba despre 7 sisteme SKYNEX, 2 sisteme SKYRANGER, fiecare cu câte 12 baterii, și două sisteme navale Millenium. Contractul a fost încheiat cu Rheinmetall Italia S.p.A. și are o valoare totală de 981.950.000 de euro.

Separat, România a semnat un contract pentru muniția aferentă de calibru 35 mm AHEAD, în valoare de 449.750.000 de euro, cu Rheinmetall Waffe Munition GmbH.

Potrivit Guvernului, producția sistemelor de apărare antiaeriană va fi parțial localizată în România, iar producția muniției va fi localizată integral într-o facilitate nou construită în România. Localizarea unei linii de producție pentru muniție antiaeriană de 35 mm AHEAD răspunde unui interes strategic al României.

A fost semnat și un contract pentru 34 de sisteme de drone militare și 15 kit-uri Scorpion. Contractul a fost încheiat cu producătorul Quantum Systems și are o valoare totală de 30,7 milioane de euro. Asamblarea finală a sistemelor de drone se va face în România.

Un alt contract vizează achiziția a 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, inclusiv 934 de rachete MISTRAL, în valoare de 625.591.000 de euro, în cadrul European Joint Acquisition of Mistral System.

România va finanța prin SAFE și o tranșă finală de 132 de milioane de euro pentru achiziția a 6 elicoptere H175M, contract încheiat anterior cu Airbus Helicopters.

Elicoptere, avioane Spartan și echipamente pentru intervenții

Guvernul a anunțat și lista contractelor de echipamente cu utilizare duală semnate înainte de 30 mai 2026. Printre acestea se află achiziția a 7 elicoptere multirol mediu-greu H160, contract încheiat cu Airbus Helicopters France, și a 5 elicoptere mediu-ușor H145, contract încheiat cu Airbus Helicopters Germany. Valoarea totală este de 280.886.125 de euro. În cazul ambelor tipuri de elicoptere, mentenanța și reparațiile vor fi realizate în facilități din România.

România cumpără și două avioane tactice multirol Spartan pentru managementul victimelor multiple. Contractul a fost încheiat cu Leonardo S.p.A. și are o valoare totală de 245 de milioane de euro.

A fost semnat și un contract pentru un simulator de zbor destinat elicopterelor Airbus H135 și Sikorsky S70M. Contractul a fost încheiat cu Simultec SRL și are o valoare de 43,18 milioane de euro.

Pe zona de securitate cibernetică, Guvernul menționează achiziția de centre de date mobile și centre de operațiuni de securitate cibernetică, în valoare de 109.907.000 de euro, contract încheiat cu Logic Computer SRL. Realizarea acestor echipamente va fi integral în România.

Tot în România va fi realizată integral și o platformă integrată de tip LLM pentru securitate cibernetică. Contractul a fost încheiat cu Digi România SA și are o valoare de 196 de milioane de euro.

Autospeciale, tren de intervenție și ambarcațiuni

România a semnat și contracte pentru mai multe echipamente de management al victimelor multiple. Este vorba despre două complete mobile cu capacitate de management al fatalităților în masă, 110 autospeciale de transport personal și victime multiple, 5 autospeciale de transport înalți contagioși și un tren de intervenție în situații de urgență. Contractele au fost încheiate cu Deltamed SRL și au o valoare totală de 133.771.000 de euro. Producția parțială și integrarea echipamentelor urmează să fie realizate în România.

Un alt contract vizează mai multe ambarcațiuni pentru transport de trupe și patrulare maritimă, intervenție și salvare victime. Sunt prevăzute 3 ambarcațiuni pentru transport de trupe și patrulare maritimă, 6 de intervenție și două de salvare victime. Valoarea totală este de 24,31 de milioane de euro, iar contractul a fost încheiat cu Șantierul Naval Mangalia SA.

Guvernul mai menționează platforme de comunicații pentru colaborare și coordonare, precum și pentru prioritizarea traficului critic, în valoare totală de 13 milioane de euro. Contractul a fost încheiat cu asocierea formată din companiile românești Dendrio Solutions, Dendrio Innovations, Arctic Stream și Tema Energy.

A mai fost semnat și un contract pentru 5 laboratoare mobile TEMPEST, în valoare de 1,5 milioane de euro, cu Bluespace Technology SA.

Contractul pentru 12 elicoptere H225M nu este încă semnat

Guvernul a prezentat separat și achizițiile care nu au fost finalizate până la 30 mai 2026, dar care pot continua în altă formă. Printre ele se află achiziția a 12 elicoptere H225M, cu o valoare aproximativă de 800 de milioane de euro. Acest contract urmează să fie încheiat în cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța.

Guvernul spune că achiziția elicopterelor H225M este de interes strategic. A fost deja încheiat un acord de cooperare industrială cu Airbus Helicopters SAS și cu IAR SA, prin care s-a agreat inițierea transferului de tehnologie și licențe către compania românească. Angajații IAR ar urma să fie pregătiți în următorii ani în Franța, pentru realizarea în România a unei linii de asamblare finală. Statul român intenționează apoi să cumpere un lot subsecvent de 30 de elicoptere H225M produse în România de IAR SA.

Tot prin cooperare cu Direcția Generală de Armamente din Franța ar urma să fie cumpărate și 12 radare Gap Filler, cu o valoare aproximativă de 258 de milioane de euro. Achiziția se bazează pe un acord de cooperare industrială încheiat cu Thales Romania SRL și Thales LAS France SAS, care prevede transfer de tehnologie în domeniul comunicațiilor și producția parțială a radarelor în România.

Achiziții prin NATO și programe europene comune

Guvernul a anunțat și contracte pentru care a fost deja agreată achiziția prin agenții internaționale, precum NATO Support and Procurement Agency sau NATO Communications and Information Agency, ori în cadrul unor programe europene de achiziții comune, cum este European Sky Shield Initiative.

Acestea vizează achiziția a trei sisteme de rachete sol-aer cu bătaie medie IRIS-T SBAMD(L)-MR / SBAMD(L)-M-MR, achiziția a două sisteme SBAM-TC, achiziția unei soluții informatice pentru sisteme C4ISR și achiziția a 87.360 de lovituri calibrul 35×228 mm.

Ce contracte nu au fost semnate până la termen

Trei achiziții importante, gândite inițial ca achiziții singulare, nu au fost semnate până la 30 mai 2026. Prima este achiziția a 139 de transportoare blindate Piranha 5. Guvernul spune că acest contract nu a fost semnat deoarece potențialul furnizor a cerut o sumă semnificativ mai mare decât cea agreată de autoritățile române. Grupul de lucru interinstituțional va analiza dacă banii alocați pentru acest program vor fi folosiți printr-o achiziție comună sau dacă vor fi suplimentate fondurile pentru alte programe.

A doua achiziție nefinalizată este cea pentru 1.115 platforme de transport auto multifuncționale. Și în acest caz, motivul invocat de Guvern este că potențialul furnizor a cerut o sumă semnificativ mai mare decât cea agreată de autorități. Grupul de lucru va analiza dacă programul va fi transformat într-o achiziție comună, dacă vor fi folosite acorduri-cadru existente sau dacă banii vor fi redirecționați către alte programe.

A treia achiziție este cea a sistemelor de armament individual și a muniției aferente. Contractul nu a fost semnat pentru că procedurile tehnice nu au fost finalizate până acum.

Guvernul precizează că pentru acest program a fost semnat un acord de cooperare industrială care prevede localizarea integrală în România a producției armelor automate, a pistolului și a muniției la Uzina Mecanică Cugir, Fabrica de Arme Cugir și Uzina Mecanică Sadu. Această condiție ar urma să fie păstrată și dacă achiziția devine una comună.

Guvernul spune că România nu pierde banii SAFE

Guvernul respinge informațiile potrivit cărora România ar pierde bani din programul SAFE din cauza contractelor care nu au fost semnate până la 30 mai.

„România nu pierde fonduri și nici accesul la alocarea financiară aprobată prin instrumentul SAFE ca urmare a evoluției achizițiilor singulare”, a transmis Guvernul.

Executivul susține că Planul național SAFE continuă conform etapelor asumate, iar alocarea de 16,68 de miliarde de euro rămâne disponibilă integral.

În perioada următoare, Grupul de lucru interinstituțional coordonat de Cancelaria Prim-ministrului va continua implementarea programului SAFE. Guvernul spune că obiectivul principal este stimularea industriei de armament și de utilizare duală din România, dar și integrarea producătorilor români în lanțurile europene de producție.

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